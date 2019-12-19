Верховный суд заставил сбитого пешехода платить штраф водителю

Пострадавший в ДТП пешеход будет возмещать водителю убытки из-за того, что судьи нашли на это четыре основания.

В Верховном суде Украины пояснили решение, которым постановили сбитому пешеходу возместить ущерб, нанесенный автомобилю, сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook в четверг, 19 декабря.

"Статья 11.87 говорит о том, что водитель, как владелец источника повышенной опасности, отвечает без вины. То есть при рассмотрении таких дел, где причинен ущерб пассажиру или пешеходу, судьи не должны устанавливать виновные действия водителя", - объяснила судья Марина Червинская.

Однако водитель транспортного средства подал иск о возмещении причиненного ущерба пешеходом, который нарушил ПДД.

Для принятия решение по делу, судьи обратились к совещательному органу ВСУ – научно-консультативному совету. Там объяснили, что кроме ст. 11.87, существует также ст. 11.66, которая касается взыскания возмещения на общих основаниях.

По этой статье пешеход возмещает водителю причиненные убытки, если будет установлено четыре основания: противоправное поведение пешехода, причинение вреда, связь между поведением пешехода и нанесенным вредом, а также вина пешехода.

Все четыре перечисленных основания нашли в действиях пешехода, поэтому и приняли соответствующее решение.

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