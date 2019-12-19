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Дело Майдана: экс-боец "Беркута" вышел из СИЗО

Комментариев: 9
Столичный суд отпустил бывшего сотрудника "Беркута" под домашний арест.
Экс-боец "Беркута" Александр Маринченко вышел под домашний арест
Экс-боец "Беркута" Александр Маринченко вышел под домашний арест
hromadske.ua

19 декабря Святошинский райсуд Киева выпустил на свободу экс-бойца спецподразделения “Беркут“ Александра Маринченко, который проходит обвиняемым в деле о расстрелах на Майдане. Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин. 

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“Александр Маринченко вышел под круглосуточный домарест!!“!, - написал Рыбин.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против 5 бойцов “Беркута“; Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Бывших стловиков обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана. 

16 июля суд отпустил Сергея Тамтуру под домашний арест.

Напомним, на Донбассе погиб важный свидетель в деле о расстрелах на Майдане 

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Теги: Беркут, Маринченко, убийства на майдане
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Комментариев (11)
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fkrfyfan    19.12.2019, 20:41
Оценка:  0
fkrfyfan
Я думал статья о пашинском. Ведь это он организовал стрельбу
Хулиганка*    19.12.2019, 20:40
Оценка:  +1
Хулиганка*
Настоящий герой! Слава Беркуту!
Хулиганка*    19.12.2019, 20:20
Оценка:  +1
Хулиганка*
И сразу готовить материалы в Европейский суд по правам человека на майданутую власть вороватого барыги.
Мыкола    19.12.2019, 19:31
Оценка:  +3
Мыкола
Если бы не предательство этих ребят Яныком, который трясся над своим баблом и старался его сохранить, сколько бы людей сохранили свои жизни ! Не было бы ни Крыма , ни Донбасса, ни майдана ! И украинцы как не выберут себе президента- обязательно какое-то очередное Ге. Потому этот пост надо упразднить
Woodbrother    19.12.2019, 19:21
Оценка:  -7
Woodbrother
Зеля отпускает убийц. Это так ЗЕ.
ТТ69    19.12.2019, 19:24
Оценка:  +3
ТТ69
ты о пашинском?
Letohradek    19.12.2019, 19:30
Оценка:  -3
Letohradek
Зэбил, статья о януковском волкодаве, которого отпустили под домашний арест!
Alexsy    19.12.2019, 19:17
Оценка:  +2
Alexsy
Активистов стреляли педриоты!
Для гос пеиеворорота нужны были жертвы!
Noblesse_obliger    19.12.2019, 19:25
Оценка:  -5
Noblesse_obliger
Ты дебил и неизлечимый причём!!!
Alexsy    19.12.2019, 19:17
Оценка:  +2
Alexsy
Активистов стреляли педриоты!
Для гос пеиеворорота нужны были жертвы!
Noblesse_obliger    19.12.2019, 19:26
Оценка:  -5
Noblesse_obliger
ПНХ ДЛБ!!!
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