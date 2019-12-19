Дело Майдана: экс-боец "Беркута" вышел из СИЗО

Столичный суд отпустил бывшего сотрудника "Беркута" под домашний арест.

19 декабря Святошинский райсуд Киева выпустил на свободу экс-бойца спецподразделения “Беркут“ Александра Маринченко, который проходит обвиняемым в деле о расстрелах на Майдане. Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

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“Александр Маринченко вышел под круглосуточный домарест!!“!, - написал Рыбин.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против 5 бойцов “Беркута“; Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Бывших стловиков обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана.

16 июля суд отпустил Сергея Тамтуру под домашний арест.

Напомним, на Донбассе погиб важный свидетель в деле о расстрелах на Майдане

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