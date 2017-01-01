Рада ужесточила наказание за кнопкодавство
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Верховная Рада на заседании в четверг, 19 декабря, 261 голосом приняла законопроект, которым ужесточается ответственность народных депутатов за неперсональное голосование.
Досудебное расследование таких правонарушений будут осуществлять следователи органов Госбюро расследований.
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Согласно закону, Аппарат ВР должен обеспечить видеофиксацию голосования депутатами во время пленарных заседаний. В случае обнаружения кнопкодавства рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.
Указано, что председательствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего парламентария в зале заседаний ВР, а в случае его отсутствия сообщает Раде о выявленном факте нарушения требований по поводу личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании.
Читай также: Зеленский впервые прокомментировал кнопкодавство “слуг”При этом после проведения повторного голосования председательствующий дает поручение Аппарату парламента безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении нардепом требований по поводу личного голосования. Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью после его подготовки предоставляется главе Рады для направления в ГБР.
Заявление о кнопкодавстве в Аппарат Рады также могут подать журналисты, зафиксировавшие факт неперсонального голосования, предоставив видео и фото.
Как известно, журналисты уже поймали на кнопкодавство более десятка нардепов. В частности, последний такой факт был зафиксирован 18 декабря. Так, нардепы от Оппозиционного платформы - За жизнь Сергей Ларин и Виктор Черный “изобрели“ целый механизм, чтобы не касаясь руками проголосовать за другого.
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