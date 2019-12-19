Обмен пленными на новый год. Пока не договорились

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске не удалось договориться об обмене всех на всех, но переговоры продолжатся.

То, о чем Путин и Зеленский договорились в Париже, пока не реализовано

Об обмене удерживаемых на Донбассе украинцев по формуле всех на всех до конца 2019 года Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились на переговорах в Минске.

Но реализовать эти договоренности пока не получается. Придется снова решать все лично и по телефону?

Переговоры в Минске

Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла окончательно согласовать списки для обмена удерживаемых лиц, однако стороны не оставляют надежд провести обмен до конца года.

Представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик рассказал, что для обмена сторонам конфликта еще надо "сделать ряд шагов", но они провели "обстоятельную работу".

“Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся ли удастся - неизвестно", - заявил представитель Украины на переговорах в Минске второй президент Украины Леонид Кучма.

Сколько людей на обмен

Точное количество людей, содержащихся в ОРДЛО, не известно. Президент Владимир Зеленский после саммита в Париже заявлял, что в декабре пройдет первый этап обмена, в ходе которого планируется вернуть домой 72 украинцев.

Следующие этапы - это обмен людей, которые находятся в аннексирована Крыму и России, в том числе крымских татар.

Сепаратистские СМИ 10 декабря сообщали о якобы достигнутой договоренности об обмене по формуле 53 украинских гражданина, находящихся в так называемых "республиках", на 88 человек, которых отдадут России.

Поданным СБУ, в плену на Донбассе находятся 250 человек.

Кто эти люди

В общественной организации Медийная инициатива за права человека говорят, что среди заключенных в "ЛДНР" преобладают гражданские. Военные - это около 20%.

"Шпионаж", "участие в террористических организациях", "хранение оружия" - это главные статьи, по которым обвиняют людей.

Танкиста Богдана Пантюшенко (позывной Броня), взяли в плен в январе 2015 года и обвинили в подрыве моста вблизи Донецка. В октябре этого года его "приговорили" к 18 годам тюрьмы. Также более четырех лет остаются в плену двое бойцов 3-го полка спецназначения ВСУ Александр Кориньков и Сергей Глондар. Они попали в плен в феврале 2015 года во время боев за Дебальцево.

Еще восемь военных попали в плен в мае 2018-го после того, как их автомобиль КамАЗ отклонился от маршрута. Один из военных впоследствии был освобожден при участии Виктора Медведчука, еще один покончил с собой.

Российские СМИ в марте 2017 обнародовали видео с еще двумя украинскими военными восьмого полка спецназначения - Сергеем Иванчуком и Иваном Деева, которых обвиняют в разведывательной и террористической деятельности.

Также с августа 2017 года держат в плену донецкого блогера и автора колонок на сайте Радио Свобода Олега Галазюка. Еще один внештатный корреспондент Радио Свобода Станислав Асеев уже более двух лет за решеткой.

Последний обмены

Наибольший обмен с сепаратистами на Донбассе состоялся 27 декабря 2017, еще при президентстве Петра Порошенко. Тогда вернули домой 74 украинцев.

Последний обмен состоялся 7 сентября 2019, по формуле 35 на 35. Из России в Украину вернулись 23 украинских моряка, которых задержали в Керченском проливе, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко и другие.