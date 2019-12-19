В магазине в Днепре обворовали рассматривавшего игрушки ребенка
В Днепре в супермаркете вытащила из кармана девочки телефон, пока ребенок разглядывал игрушки на прилавках. Об этом сообщает Днепр оперативный в Facebook в четверг, 19 декабря.
Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах съемки можно увидеть, как воровка аккуратно достала телефон из кармана девочки, прикрыла его игрушкой и направилась к выходу из магазина.
Напомним, что ранее в Днепре вор залез в квартиру и умер. Мужчина залез в чужую квартиру, наткнувшись на удивленного хозяина дома, потерял сознание и умер.
Также сообщалось, что под Киевом вор за ночь обошел 85 домов. На видео с камер наблюдения видно, что вор никуда не спешил, и если не удавалось проникнуть в дом, перелезал через забор в соседний двор.
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