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В магазине в Днепре обворовали рассматривавшего игрушки ребенка

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Девочка смотрела на игрушки на прилавке, когда женщина вытащила у нее из кармана телефон, а затем, прикрыв его игрушкой, направилась к выходу.

В Днепре в супермаркете вытащила из кармана девочки телефон, пока ребенок разглядывал игрушки на прилавках. Об этом сообщает Днепр оперативный в Facebook в четверг, 19 декабря.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах съемки можно увидеть, как воровка аккуратно достала телефон из кармана девочки, прикрыла его игрушкой и направилась к выходу из магазина.

Напомним, что ранее в Днепре вор залез в квартиру и умер. Мужчина залез в чужую квартиру, наткнувшись на удивленного хозяина дома, потерял сознание и умер.

Также сообщалось, что под Киевом вор за ночь обошел 85 домов. На видео с камер наблюдения видно, что вор никуда не спешил, и если не удавалось проникнуть в дом, перелезал через забор в соседний двор.

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Теги: дети, магазины, Днепр, воровство, Супермаркет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    19.12.2019, 20:36
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ДНО ......
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