Договор по газу может быть подписан сегодня – СМИ

В помещении, где проходят переговоры, подготовили стол для подписания документов.

В Берлине готовятся к подписанию документов facebook.com/AuswaertigesAmt

Украина и Россия могут уже в четверг, 19 декабря, подписать документы по итогам газовых переговоров в Берлине. О подготовке к этой процедуре сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в здании, где представители России и Украины проводят переговоры по газу, подготовили стол для подписания документов.

На столе присутствуют три флага - России, Украины и Еврокомиссии, а также две ручки.

Ранее сообщалось, что переговоры, начавшиеся в обед, длятся несколько часов. С украинской стороны во встрече участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

Со стороны России - глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Напомним, ходе сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Украина и РФ смогут договориться по газовому вопросу.

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