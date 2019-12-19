Договор по газу может быть подписан сегодня – СМИ
Украина и Россия могут уже в четверг, 19 декабря, подписать документы по итогам газовых переговоров в Берлине. О подготовке к этой процедуре сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в здании, где представители России и Украины проводят переговоры по газу, подготовили стол для подписания документов.
На столе присутствуют три флага - России, Украины и Еврокомиссии, а также две ручки.
Ранее сообщалось, что переговоры, начавшиеся в обед, длятся несколько часов. С украинской стороны во встрече участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.
Со стороны России - глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.
Напомним, ходе сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Украина и РФ смогут договориться по газовому вопросу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet