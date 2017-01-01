АМКУ назначил 60 млн грн штрафов за сговоры на торгах Укрзализныци

Всего антимонопольный комитет оштрафовал четыре компании. Они согласовано действовали на торгах в обход закона об экономической конкуренции.

Сговоры на торгах Укрзализныци: АМКУ оштрафовал четыре компании на 6 млн РБК-Украина

Антимонопольный комитет раскрыл сговоры на пяти торгах Укрзализныци и наложил штрафы на их участников на 60,8 миллионов гривен. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook в четверг, 19 декабря.

По его словам, в четырех торгах на закупку окон, ящиков и других запчастей к пассажирским вагонам участвовали две компании - НПП Рост и ОАО Юникон.

"Собранные Комитетом доказательства доказывают, что эти организации действовали согласованно, что привело к искажению результатов торгов, а затем и к нарушению Закона Украины О защите экономической конкуренции. На нарушителей наложен штраф в 55 млн грн (по 27,5 млн грн на каждую из компаний)", - подчеркнул Терентьев.

"Так же совместно действовали и компании Торговый дом БМЗ и НПП ПРОМТЕХЦЕНТР, которые принимали участие в закупке запасных частей к тепловозам серии ЧМЗ. За нарушение конкурентного законодательства на них наложен штраф в 5,8 млн грн. (5 млн грн на Торговый дом БМЗ и 590 тыс грн на НПП ПРОМТЕХЦЕНТР)", - добавил он.

Напомним, что ранее Укрзализныця добавила 33 поезда на новогодние праздники. Дополнительные поезда позволят перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные туристические направления.

Также сообщалось, что в Укрзализныце хотят ввести плавающую цену на билеты. Стоимость билетов в новой системе ценообразования может быть привязана к дате покупки, как это происходит при покупке билета на самолет.

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