Экс-чиновнице ГМС Пимаховой повторно объявили о подозрении

Бывшей топ-чиновнице ГМС, которая фигурировала в скандальной спецоперации НАБУ, объявили подозорение.

Детективы НАБУ в четверг, 19 декабря, сообщили о подозрении бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что действия экс-чиновницы квалифицированы по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.4 ст.368 УК).

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За предоставление такой услуги чиновница требовала и получила взятку в размере 1,8 тыс. долларов.

Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 года Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождении, которое должно было подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы позволило иностранцу получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. В этом случае Пимахова за обеспечение процесса оформления и выдачи документов просила взятку в размере 30 тыс. долларов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года.

Напомним, в мае 2018 года ГПУ сообщала Дине Пимаховой о подозрении в получении взятки.

Напомним, 29 ноября 2017 года правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. А 24 января 2018 года представители НАБУ провели обыск в квартире Пимаховой.

21 марта 2018 года Пимахова была уволена с должности по собственному желанию.

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