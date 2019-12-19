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Дети-сироты звонили из кабинета Зеленского Богдану, Гончаруку и Баканову

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Президент встретился с двумя детьми, чьи родители погибли на Донбассе, и предложил им с его служебных телефонов позвонить топ-чиновникам страны.
Дети в кабинете Зеленского
Дети в кабинете Зеленского
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в День Святого Николая 19 декабря, пригласил в свой офис двух мальчиков, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

 Зеленский провел Артема Кирилюка и Никиту Баулу в свой кабинет и посадил в рабочее кресло. После этого он предложил им позвонить с рабочего телефона поочередно голове Офиса президента Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову.

У Богдана Зеленский просит спросить, как дела в Украине.

У Гончарука ребята спрашивают, когда в Украине будут нормальные дороги, а у Баканова, когда будет преодолена коррупция.

Баканов, в частности ответил ребятам: "Коррупция закончится тогда, когда мы все вместе захотим, чтобы она закончилась. Когда мы будем подавать собственными действиями пример для всех остальных. Когда мы будем ответственно относиться к государству, а государство будет ответственно относиться к нам".

Во время встречи в Офисе президента опекуны детей обратились к Владимиру Зеленского с просьбой решить жилищный вопрос детей. Из восьми детей, ставших полными сиротами за период войны и родители которых погибли в АТО, только этим двум ребятам не предоставлено квартир.
Президент пообещал решить этот вопрос. 
 
 
 
Напомним, сегодня Зеленский также встречался со скаутами, которые передали ему Вифлеемский огонь.
 
А в конце ноября Зеленский приняли участие в детском Всеукраинском форуме Украина растет вместе со мной.
 
 

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Теги: дети, видео, фото, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    19.12.2019, 22:40
Оценка:  -2
bertal
Детский сад, а почему не звонили Трампу из кабинета ЗЕ?
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