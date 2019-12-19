Дети-сироты звонили из кабинета Зеленского Богдану, Гончаруку и Баканову

Президент Владимир Зеленский в День Святого Николая 19 декабря, пригласил в свой офис двух мальчиков, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский провел Артема Кирилюка и Никиту Баулу в свой кабинет и посадил в рабочее кресло. После этого он предложил им позвонить с рабочего телефона поочередно голове Офиса президента Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову.

У Богдана Зеленский просит спросить, как дела в Украине.

У Гончарука ребята спрашивают, когда в Украине будут нормальные дороги, а у Баканова, когда будет преодолена коррупция.

Баканов, в частности ответил ребятам: "Коррупция закончится тогда, когда мы все вместе захотим, чтобы она закончилась. Когда мы будем подавать собственными действиями пример для всех остальных. Когда мы будем ответственно относиться к государству, а государство будет ответственно относиться к нам".