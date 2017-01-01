Украина и Россия договорились о транзите газа

Представители двух стран при участии Европейской комиссии подготовили проект соглашения по газу.

В ходе берлинских переговоров между Украиной, Россией и ЕС был выработан конечный протокол, который приближает стороны к финальным договором по газовому транзиту. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель во время брифинга по итогам переговоров по газу.

"Мы очень качественно сегодня поработали, мы очень качественно отработали конечный протокол, решение, которое нас приближает к финальным договорам. И действительно, сейчас на том этапе мы готовы представить для согласования с нашими столицами - то есть мы должны согласовать эти последние наши позиции со столицами Киевом и Москвой", - сказал Оржель.

Также, по его словам, на прямой связи будет находиться Европейская комиссия.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе брифинга в свою очередь также заявил, что Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация подготовили проект соглашения по газу.

По его словам, в ближайшее время проект соглашения будет доработан.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными, а сторонам удалось достигнуть соглашения. При этом он подчеркнул, что соглашение достигнуто по всем элементам.

Ранее сообщалось, что переговоры, начавшиеся в обед, длятся несколько часов. С украинской стороны во встрече участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

Со стороны России - глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Напомним, ходе сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Украина и РФ смогут договориться по газовому вопросу.

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