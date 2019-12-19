Потребительские настроения украинцев продолжают падать

Индекс потребительских настроений опускается второй месяц подряд после рекорда в сентябре.

Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре 2019 года составил 91,7 пункта, что на 4,2 пункта ниже, чем в октябре. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего положения упал на 0,9 пунктов, составив 87,2. Индекс экономических ожиданий упал на 6,3 пункта и составил 94,8.

В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 125,4, что на 13,7 пункта выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос - до 185,7, что на 6,6 пунктов больше, чем в прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 пункта до значения 125,9.

"Индекс потребительских настроений понемногу падает второй месяц подряд после рекорда в сентябре. Падение в ноябре произошло за счет коррекции ожиданий развития экономики в ближайший год и пять лет. Индексы, касающиеся личного дохода и целесообразности делать большие покупки, не претерпели существенных изменений в ноябре", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Отмечается, что одновременно усилились инфляционные ожидания: соответствующий индекс вернулся на уровень марта 2019 года.

Напомним, индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2019 года составил 95,9 п., что на 1,6 п. ниже, чем месяцем ранее. В то же время в сентябре потребительские настроения в Украине достигли рекордных уровней.

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