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В Днепре легковушка протаранила два столба

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Одна из опор рухнула на капот автомобиля. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.
Автомобиль Renault сильно пострадал
Автомобиль Renault сильно пострадал
Информатор

Вечером в четверг в Днепре в районе шинного завода произошло ДТП. Автомобиль Renault на большой скорости повалил два столба, сообщает Информатор в пятницу, 20 декабря.

Утверждается, что в аварии обошлось без пострадавших. На место сразу выехали сотрудники КП Горсвет.

"В результате ДТП на участке дороги было затруднено движение. Одна из опор упала на капот автомобиля. На месте работали патрульные. Детали выясняются", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре легковушка протаранила два столба

Ранее под Киевом автомобиль Daewoo сбил двух детей и влетел в столб. Девочку и мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы в Бориспольском районе.

Также сообщалось, что в Черниговской области в ДТП погибли три человека, 16 пострадали. Грузовой автомобиль и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва столкнулись возле села Мосты.

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Теги: ДТП, фото, Днепр, авария, Renault, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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