Итоги 19 декабря: Газовые переговоры, стрельба у здания ФСБ в Москве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Берлине прошли трехсторонние переговоры по газу; у здания ФСБ в Москве произошла стрельба. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ПриватБанк подал иск на 600 млн долларов против Коломойского

ПриватБанк обратился в Окружной суд Тель-Авива в Израиле с иском против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов.

Также ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав дополненное исковое заявление, и продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов в Высоком Суде Англии и Уэльса.

Депутаты приняли новый Избирательный кодекс

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.В частности, документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

Принять участие в распределении депутатских мандатов получат партии, которые преодолеют барьер в 5%.

Главную елку страны зажгли в Киеве

На Софийской площади Киева зажгли главную елку страны. Высота главной елки страны составляет более 20 метров, а на ее сооружение использовали 400 сосен. Елку украсили 800 новогодними игрушками и более трех километров разноцветных гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут “охранять“ елку вместе с украинскими казаками.

Зеленский назначил нового посла Украины в США

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом в США. Вместо Ельченко представителем Украины при ООН назначен заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Украина и Россия договорились по транзиту газа

В ходе берлинских переговоров между Украиной, Россией и ЕС был выработан конечный протокол, который приближает стороны к финальному договору по газовому транзиту. В ближайшее время проект соглашения будет доработан.

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба

В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Официально подтверждена гибель одного сотрудника ФСБ, Минздрав РФ говорит о пяти пострадавших. Нападавший был ликвидирован. Обнародовано видео перестрелки.

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