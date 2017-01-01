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Во Львове нашли в квартире 1700 летучих мышей

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Летучие мыши обосновались на балконе. Процесс поисков и сбора продолжался почти четыре часа.
Летучие мыши решили перезимовать на балконе
Летучие мыши решили перезимовать на балконе
Андрей-Тарас Башта / Facebook

Около 1,7 тысячи спящих летучих мышей обнаружили на балконе одной из квартир Львова. Об этом сообщил накануне сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта на своей странице в Facebook.

"1700 летучих мышей с одного балкона во Львове. Вне сомнения рекорд как минимум для Украины", – написал Башта.

По его словам, хозяева квартиры обнаружили летучих мышей и обратились к нему с просьбой забрать их из жилища.

"Во время сбора подсчитал количество (1700 плюс/минус 20 особей). Процесс поисков и сбора продолжался почти четыре часа. Поскольку сейчас во Львове тепло, то летучие мыши были выпущены", – добавил Башта.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове нашли в квартире 1700 летучих мышей

В ноябре сообщалось, что в Киеве в квартиру залетели 120 летучих мышей вида рыжая вечерница. Они основали колонию на балконе для зимовки. Волонтеры выпустили 119 животных, а одно взяли на лечение.

Ранее сообщалось, что в Харькове в квартиру залетели 60 летучих мышей. Женщина увидела двух летучих мышей на балконе, но не знала, как действовать. Вместо того, чтобы закрыть окно, она открыла его на полную.

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Теги: Львов, животные, фото, летучие мыши, летучая мышь
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Источник: korrespondent.net

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