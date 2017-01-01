Летучие мыши обосновались на балконе. Процесс поисков и сбора продолжался почти четыре часа.

Около 1,7 тысячи спящих летучих мышей обнаружили на балконе одной из квартир Львова. Об этом сообщил накануне сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта на своей странице в Facebook.

"1700 летучих мышей с одного балкона во Львове. Вне сомнения рекорд как минимум для Украины", – написал Башта.

По его словам, хозяева квартиры обнаружили летучих мышей и обратились к нему с просьбой забрать их из жилища.

"Во время сбора подсчитал количество (1700 плюс/минус 20 особей). Процесс поисков и сбора продолжался почти четыре часа. Поскольку сейчас во Львове тепло, то летучие мыши были выпущены", – добавил Башта.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове нашли в квартире 1700 летучих мышей

В ноябре сообщалось, что в Киеве в квартиру залетели 120 летучих мышей вида рыжая вечерница. Они основали колонию на балконе для зимовки. Волонтеры выпустили 119 животных, а одно взяли на лечение.

Ранее сообщалось, что в Харькове в квартиру залетели 60 летучих мышей. Женщина увидела двух летучих мышей на балконе, но не знала, как действовать. Вместо того, чтобы закрыть окно, она открыла его на полную.

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