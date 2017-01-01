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На Донбассе три обстрела, ВСУ без потерь

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Сепаратисты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 декабря, один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Еще два обстрела зафиксированы с начала нынешних суток. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 20 декабря.

Отмечается, что враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрел позиций ВСУ был зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север.

С начала нынешних суток сепаратисты открывали огонь по защитникам Невельского и Славного.

Напомним, за сутки 18 декабря на Донбассе сепаратисты совершили семь обстрелов. Тогда был ранен один украинский военный.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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