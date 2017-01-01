Сухо и тепло: какой будет погода 20 декабря
За окном практически конец декабря, но температура воздуха продолжает быть плюсовой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Читай также: Киевская погода установила новый температурный рекорд
На западе Украины сегодня, 20 декабря, будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до +10 градусов по Цельсию. Осадков не обещают.
На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно солнечно. Между тем, на улице +4…+6 градусов по Цельсию.
В южной части страны 20 декабря ожидается теплый и солнечный день. На протяжении дня термометр покажет 6…+11 градусов по Цельсию.
Читай также: Аномалии природы: Во Львове расцвели магнолия и калина
В северной части страны переменчивая облачность. На термометре +4…+7 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине сегодня солнечно и сухо. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +7 градусов по Цельсию.
В Киеве без осадков. Будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +4…+6 градусов по Цельсию.
Напомним, от неожиданного тепла в Украине пострадали коты. Пришедшее в Украину тепло дезориентировало котов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.