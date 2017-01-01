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Сухо и тепло: какой будет погода 20 декабря

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Синоптики снова обещают Украине много солнца и тепла.
Погода 20 декабря
Погода 20 декабря
meteo.gov.ua

За окном практически конец декабря, но температура воздуха продолжает быть плюсовой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня, 20 декабря, будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до +10 градусов по Цельсию. Осадков не обещают.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно солнечно. Между тем, на улице +4…+6 градусов по Цельсию.

В южной части страны 20 декабря ожидается теплый и солнечный день. На протяжении дня термометр покажет 6…+11 градусов по Цельсию.

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В северной части страны переменчивая облачность. На термометре +4…+7 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня солнечно и сухо. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +7 градусов по Цельсию.

В Киеве без осадков. Будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +4…+6 градусов по Цельсию.

Напомним, от неожиданного тепла в Украине пострадали коты. Пришедшее в Украину тепло дезориентировало котов.

 

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Теги: погода
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