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Полиция и ГФС проведут проверки операторов гослотерей

Комментариев: 2
Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей".
Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом гослотерей
Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом гослотерей
depositphotos.com

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Премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых “государственных лотерей“, - заявил Гончарук.

Члены Кабинета министров на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, исключили возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. 

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“Игорного бизнеса под “видом лотерей“ не будет. Сегодня правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях“, - отметил премьер.

По его словам, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, “прикрываясь договорами-перепоручениями на распространение государственных мгновенных лотерей“.

Как сообщалось, 19 декабря комитет ВР таки допустил к первому чтению скандальный законопроект о легализации игорного бизнес.

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Теги: премьер-министр, Алексей Гончарук, Кабмин, игорный бизнес, лотереи
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 09:48
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Игра в рулетку - тоже лотерея!
alex-zol    20.12.2019, 09:30
Оценка:  -1
alex-zol
смешные))))
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