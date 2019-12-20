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Арахамия собирает голоса, чтоб в буфере Рады начали продавать спиртное

Комментариев: 2
Глава фракции ответственно подошел к вопросу.
Давид Арахамия
Давид Арахамия
Фейсбук

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия собирается провести в Верховной Раде голосование за разрешение торговать в парламентском буфете алкоголем.

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Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата той же фракции Александра Качуры "Правда Качури".

Нардеп опубликовал скриншот из мессенджера с сообщением от Арахамии, в котором он дает указание, как и за что голосовать.

Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановы ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете, - написал в сообщении.

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Также нардеп с иронией написал, что перед Новым годом народные избранники решили принять очень важное для страны решение.

Скриншот из чата
Скриншот из чата
t.me/kachuratut

Напомним, Арахамия не исключил, что закон о рынке земли рассмотрят до конца года. Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает рассмотрение законопроекта о рынке земли до конца текущего года.

 

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Теги: Арахамия, алкоголь, буфет
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Комментариев (2)
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Noblesse_obliger    20.12.2019, 10:05
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Так и бордель сразу откроют пусть,а главным сутенёром Яременко назначить!!!
Путин_xyйло    20.12.2019, 09:58
Оценка:  +2
Путин_xyйло
По пьяни прислуга лучше голосовать будет? Или им вообще все пофиг станет?
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