Арахамия собирает голоса, чтоб в буфере Рады начали продавать спиртное

Глава фракции ответственно подошел к вопросу.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия собирается провести в Верховной Раде голосование за разрешение торговать в парламентском буфете алкоголем.

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Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата той же фракции Александра Качуры "Правда Качури".

Нардеп опубликовал скриншот из мессенджера с сообщением от Арахамии, в котором он дает указание, как и за что голосовать.

Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановы ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете, - написал в сообщении.

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Также нардеп с иронией написал, что перед Новым годом народные избранники решили принять очень важное для страны решение.

Скриншот из чата t.me/kachuratut

Напомним, Арахамия не исключил, что закон о рынке земли рассмотрят до конца года. Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает рассмотрение законопроекта о рынке земли до конца текущего года.

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