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К Новому году в Одессе расцвела сирень

Комментариев: 1
Погода стоит совсем не зимняя.
Декабрьская погода радует
Декабрьская погода радует
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18 декабря в Одессе расцвела сирень.

Фото этого редкого явления опубликовал в Facebook Сергей Курочкин, передает "Думская".

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"Декабрь уже перевалил за середину и на Думской площади зажглась новогодняя елка. Но погода стоит совсем не зимняя — днем столбик термометра поднимается до плюс 10 и выше", - отмечает издание.

Декабрьская погода радует, однако, неизбежно еще будут морозы и, к сожалению, растения от них могут существенно пострадать.

Как сообщалось 18 декабря, киевская погода установила новый температурный рекорд.

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Теги: температура, цветы, Одесса, сирень, потепление
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Комментариев (1)
Ira0956    20.12.2019, 10:20
Оценка:  0
Ira0956
А, так вот почему в Одессе не включают отопление! Там тепло! ))
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