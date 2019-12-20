К Новому году в Одессе расцвела сирень

Погода стоит совсем не зимняя.

18 декабря в Одессе расцвела сирень.

Фото этого редкого явления опубликовал в Facebook Сергей Курочкин, передает "Думская".

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"Декабрь уже перевалил за середину и на Думской площади зажглась новогодняя елка. Но погода стоит совсем не зимняя — днем столбик термометра поднимается до плюс 10 и выше", - отмечает издание.

Декабрьская погода радует, однако, неизбежно еще будут морозы и, к сожалению, растения от них могут существенно пострадать.

Как сообщалось 18 декабря, киевская погода установила новый температурный рекорд.

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