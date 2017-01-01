Обвал на шахте в Донецкой области: Есть жертвы

Будут приняты меры по усилению ответственности руководства.

В поселке Угледар Донецкой области в результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" погиб один горняк.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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Сообщается, что обвал произошел в ночь на 18 декабря. До 22 часов 18 декабря на шахте продолжались аварийно-спасательные работы. В результате аварии погиб 46-летней горняк Андрей Дарченков. Спасатели обнаружили его уже без признаков жизни.

В Минэнерго выразили соболезнования родным и отметили, что обстоятельства происшествия расследуют правоохранители. В случае обнаружения несоблюдения техники безопасности руководство шахты может быть привлечено к ответственности.

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“Будет проверено условия труда и соблюдение требований техники безопасности во время горных работ. Жизнь человека — самая большая ценность, поэтому будут приняты меры по усилению ответственности как руководства, так и каждого работника в угольной отрасли”, — подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщалось 18 декабря, в Китае 13 шахтеров провели под землей 80 часов и остались живы.

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