Кулеба заявил, что тема Крыма обсуждалась на “нормандском саммите”

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба утверждает, что тема аннексированного Россией Крыма обсуждалась на “нормандском саммите”.

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Об этом Кулеба заявил в ходе открытия сервисной зоны обновленного КПВВ “Каланчак” на админгранице Крыма с Херсонской областью вчера, 19 декабря, сообщает Крым.Реалии.

Я уверяю вас, сколько бы это времени не заняло, Крым будет украинским. Более того, я говорю это не только украинцам, мы обсуждаем этот вопрос во время международных встреч. Я был в Париже и там мы тоже об этом говорили. Вопрос о том, что Украина не возобновит свой суверенитет, не стоит. Все понимают, что, в конце концов, это произойдет. Задание государства - работать таким образом, чтобы быть каждую минуту, каждый день готовым сделать этот шаг, который настанет в правильный исторический момент, - заявил вице-премьер Украины.