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Кабмин запретил игорный бизнес под видом "Государственных лотерей"

Комментариев: 3
Кабинет Министров Украины официально запретил игорный бизнес под прикрытием "государственных лотерей".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
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Кабинет министров Украины, в пятницу 20 декабря, во время утреннего заседания, проголосовал за запрет распространения “государственной лотерей“. Об этом сообщает премьер - министр на своем Telegram-канале

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Как пишет Гончарук, сегодня правительство проголосовало за отмену положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях, исключив возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Теперь заведения с игральными автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей, - заявил премьер-министр.

Также премьер-министр дал поручение полиции начать проверку деятельности всех операторов государственных лотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственная фискальная служба должна проверить их лицензии.

Скриншот
Скриншот
t.me/kachuratut

Напомним, Полиция и ГФС проведут проверки операторов гослотерей.

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Теги: Игорный бизнес, Гончарук, Украина
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Комментариев (3)
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Юрий    20.12.2019, 11:49
Оценка:  0
Юрий
Да,таки закрыто
kapablankas    20.12.2019, 11:38
Оценка:  -2
kapablankas
Сашу Третьякова по я йкам торохнули

ну ничего он еще что то замутит для лохтората
Кайдаш    20.12.2019, 11:05
Оценка:  +4
Кайдаш
Хачу видэт )))
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