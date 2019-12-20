Кабмин запретил игорный бизнес под видом "Государственных лотерей"

Кабинет Министров Украины официально запретил игорный бизнес под прикрытием "государственных лотерей".

Кабинет министров Украины, в пятницу 20 декабря, во время утреннего заседания, проголосовал за запрет распространения “государственной лотерей“. Об этом сообщает премьер - министр на своем Telegram-канале.

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Как пишет Гончарук, сегодня правительство проголосовало за отмену положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях, исключив возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Теперь заведения с игральными автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей, - заявил премьер-министр.

Также премьер-министр дал поручение полиции начать проверку деятельности всех операторов государственных лотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственная фискальная служба должна проверить их лицензии.

Скриншот t.me/kachuratut

Напомним, Полиция и ГФС проведут проверки операторов гослотерей.

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