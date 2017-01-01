Мошенники украли 2 млн грн с бонусных карт супермаркетов

Киберполиция разоблачила преступную группу.

Участники преступной группы использовали уязвимости электронной системы программы лояльности всеукраинской сети супермаркетов для вывода средств со счетов.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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За время своей деятельности злоумышленники смогли вывести более 2 млн грн. Всех участников группы уже удалось разоблачить. Работники киберполиции сообщили об имеющейся уязвимости специалистам техподдержки предприятия. Сейчас ее уже устранили.

В состав группы входило пять человек. Все они — жители Днепропетровщины в возрасте от 30 до 45 лет. Используя уязвимости ПО программы лояльности, преступники обналичивали зачисленные покупателям бонусные средства в кассах магазинов. Операцию удавалось провести через приложение по управлению бонусной карточкой. Потратив настоящие бонусные счета клиента, преступникам удавалось восстановить их и использовать повторно.

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Правоохранители провели несколько обысков по месту жительства участников преступной группы, где изъяли дополнительные носители информации, банковские карты и карточки участников программы лояльности всеукраинской сети магазинов.

За пол года они провели более 2 тысяч операций по обналичиванию средств. Трем участникам группы уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения еще двум участникам группы.

Как сообщалось 2 октября, в Николаеве накрыли бот-ферму по рассылке сообщений о минировании.

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