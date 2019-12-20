В Киеве из-за прорыва трубы во дворе дома появился "бассейн"

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

Никто из людей не пострадал Kyiv LIVE

В Голосеевском районе столицы, у жилого дома на улице Ломоносова, 27, произошел крупный прорыв трубы.

Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

В результате инцидента у дома образовался "бассейн".

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"На Ломоносова, 27 рванули трубы, в результате чего у дома образовался бассейн. Теперь жители дома на пару дней забудут, что такое отопление и горячая вода", – говорится в сообщении канала.

Прорыв произошел у жилого дома на улице Ломоносова 27 скриншот

Как сообщалось, в ноябре в Киеве также произошел прорыв трубы, хозяева поврежденных машин будут требовать компенсацию через суд.

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