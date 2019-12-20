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Убийство тату-мастера в Тернополе: в суде показали жуткое видео

Комментариев: 2
В суде показали видео следственного эксперимента.
Андрей Горбатюк
Андрей Горбатюк
скриншот

Судьи рассматривают дело о жестоком убийсвте тату-мастера из Тернополя Татьяны Подвашецкой. Во время заседания показали видео следственного экпертимента.

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Об этом сообщает Суспильне.

Просмотр видео из следственного эксперимента на заседании суда сделали закрытым. Такое ходатайство подал представитель семьи убитой Василий Притула.

На том же заседании прокурор зачитал материалы, которые будут приобщены к делу. В частности, это изъятые вещи из квартиры Татьяны Подвашецкой. Среди них - кухонный нож со следами крови, которым, вероятно, убили девушку. Следующее судебное заседание по убийству Татьяны Подвашецкой состоится 27 декабря в 11.30.

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К слову, Татьяну Подашецкую нашли убитой в собственной квартире 16 апреля. На ее теле было около 50 ножевых ранений. В ее убийстве обвиняют 25-летнего Андрея Горбатюка, который был клиентом тату-мастера.

Напомним, ранее мы сообщали, что убийца сделал заявление в суде. Андрей Горбатюк сообщил, что очень сожалеет о том, что убил Татьяну Подвашецкую.

 

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Теги: Андрей Горбатюк, Татьяна Подвашецкая, убийство
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Комментариев (2)
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Progenitor_K    20.12.2019, 11:02
Оценка:  +3
Progenitor_K
Только не говорите что это сатанист. Почитайте заповеди церкви Сатаны. Они прямо говорят о том, что Сатана это философский образ, а не мистический бог. Следовательно они не занимаются преступлениями, но глубоко чтут свою сатанинскую философию.
Progenitor_K    20.12.2019, 11:08
Оценка:  +3
Progenitor_K
Да его антураж с черными контактными линзами говорит о стилистике, но не более. В действительности сатанисты не едят младенцев и не совершают ритуальных убийств. Сатанизм это символ индивидуализма, а не кровавых маньяков. К сожалению у нас до сих пор неверно трактуют сатанизм.
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