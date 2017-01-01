Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Больше половины прокуроров ГПУ не прошли аттестацию

Комментариев: 0
Основная часть прокуроров не смогла пройти анонимные тесты на знание законодательства Украины.
Замгенпрокурора Виктор Чумак
Замгенпрокурора Виктор Чумак
Liga.net
Из 1339 прокуроров 729 не прошли первую волну аттестации в Генпрокуратуре, сообщает в Facebook замгенпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак.

Читай также: ГПУ обязали выплатить уволенному прокурору Кулику 1,6 млн

После проведения анонимных тестов на знание законодательства оставались 769 человек. Однако еще 149 прокуроров отсеялись из этой цифры после собеседования на предмет прокурорской этики, добродетели и соответствия стиля жизни доходам. Таким образом, с аттестацией не справились 55,5% прокуроров.

Читай также: Зеленский назвал приоритеты для прокуратуры

В сентябре был принят закон о реформе прокуратуры: он, в частности, регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации.

Напомним, Рябошапка уволил прокурора Кулика, потому, что он не прошел аттестацию. Известна причина увольнения известного прокурора.
 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram. 

Поделись:
Теги: Генпрокуратура, прокуратура, Виктор Чумак, переаттестация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь