Больше половины прокуроров ГПУ не прошли аттестацию

Основная часть прокуроров не смогла пройти анонимные тесты на знание законодательства Украины.

Из 1339 прокуроров 729 не прошли первую волну аттестации в Генпрокуратуре, сообщает в Facebook замгенпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак.

Читай также: ГПУ обязали выплатить уволенному прокурору Кулику 1,6 млн После проведения анонимных тестов на знание законодательства оставались 769 человек. Однако еще 149 прокуроров отсеялись из этой цифры после собеседования на предмет прокурорской этики, добродетели и соответствия стиля жизни доходам. Таким образом, с аттестацией не справились 55,5% прокуроров.

Читай также: Зеленский назвал приоритеты для прокуратуры В сентябре был принят закон о реформе прокуратуры: он, в частности, регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации.

Напомним, Рябошапка уволил прокурора Кулика, потому, что он не прошел аттестацию. Известна причина увольнения известного прокурора.

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