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Обмен задерживается из-за того, что пленные не хотят возврата в ОРДЛО - РосСМИ

Комментариев: 10
По информации российских СМИ, несколько десятков человек просят Киев исключить их из обменных списков.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ООС / Facebook

Около 40 человек отказались возвращаться на временно оккупированную территорию в формате обмена. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

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По информации издания, среди пленных существует две основные причины отказа от обмена: первая – отказ возвращаться на оккупированные территории и вторая – желание отбыть уголовный срок в Украине, чтобы избежать преследования.

“Жесткое требование Луганска“ юридически “очистить“ от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение “большого обмена“ до конца года“ – говорится в сообщении.

Ранее Леонид Кучма сообщил о том, что в Минске не удалось договориться об обмене пленными.

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Теги: Обмен пленными, Украина, ОРДЛО
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Комментариев (12)
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Зелибоба    20.12.2019, 11:29
Оценка:  -4
Зелибоба
Только почему то в РосСМИ такой информации нигде нет.... Опять УкрСМИ пытаются нам лапши навешать
CasperW    20.12.2019, 11:36
Оценка:  +3
CasperW
Дебилятко не осилило нажать на ссылку в статье? На фабрике троллей этому не учат?
Зелибоба    20.12.2019, 11:43
Оценка:  -1
Зелибоба
Единственный либеральный источник.... молодец йопта - долбоёбище
CasperW    20.12.2019, 11:46
Оценка:  +1
CasperW
Зелибоба, молодец! Осилил. У тебя есть все шансы, несмотря на лишнюю хромосому стать полноценным человеком. Для начала уволься с фабрики ботов. Я знаю, ты сможешь
Зелибоба    20.12.2019, 11:50
Оценка:  -1
Зелибоба
бред не неси, упоротое!
WTF2wtf    20.12.2019, 11:37
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ихтамнет, снегирей съели, танки из шахт ... само собой это "укрСМИ" несколько лет ведут массированную дикую пропаганду, потому что Украина оккупировала Ростов и краснодар в 2014-м, ага
Зелибоба    20.12.2019, 11:51
Оценка:  0
Зелибоба
Усиленно распространение русофобии началось с 2004 года! Скотиняка ты така!
CasperW    20.12.2019, 11:10
Оценка:  +4
CasperW
А че так? Я слышал от честных русских троллей, что там все круто, не то что у нас
VSHIVANKA    20.12.2019, 11:09
Оценка:  -5
VSHIVANKA
СХЕМА ПРОСТАЯ....
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЛОВЯТ СВОИХ ЖЕ ЖИТЕЛЕЙ , КОТОРЫЕ ПО КАКИМ ТО ПРИЧИНАМ НЕ НРАВЯТСЯ ВЛАСТЯМ И ПОД ВИДОМ " ПЛЕННЫХ " ХОТЯТ ОБМЕНЯТЬ ИХ НА СВОИХ РЕАЛЬНЫХ КАРАТЕЛЕЙ....
ЕСТЕСТВЕННО ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ЕХАТЬ ТУДА, ВЕДЬ ПО ФАКТУ ОНИ НЕ ЖИТЕЛИ ЛДНР ....
CasperW    20.12.2019, 11:15
Оценка:  +1
CasperW
Одна сотая Антибеса, ты хоть немного фильтруй маразм, исходящий с твоих недоизвилин. Слишком тупой не печатай, а то зарплату перестанут платить
Зелибоба    20.12.2019, 11:32
Оценка:  -1
Зелибоба
да в РосСМИ не слова об этом
WTF2wtf    20.12.2019, 11:38
Оценка:  +2
WTF2wtf
FPN-VHIVANKA,
скачи нах,
быдло-трансвестит многостаночный на бюджете оккупантов
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