Обмен задерживается из-за того, что пленные не хотят возврата в ОРДЛО - РосСМИ

По информации российских СМИ, несколько десятков человек просят Киев исключить их из обменных списков.

Около 40 человек отказались возвращаться на временно оккупированную территорию в формате обмена. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

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По информации издания, среди пленных существует две основные причины отказа от обмена: первая – отказ возвращаться на оккупированные территории и вторая – желание отбыть уголовный срок в Украине, чтобы избежать преследования.

“Жесткое требование Луганска“ юридически “очистить“ от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение “большого обмена“ до конца года“ – говорится в сообщении.

Ранее Леонид Кучма сообщил о том, что в Минске не удалось договориться об обмене пленными.

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