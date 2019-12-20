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В спортклуб Петра Порошенко ворвались люди в масках с обыском

Комментариев: 1
В спортклубе "5 элемент", принадлежащий Петру Порошенко, ворвались люди в масках с обыском.
Обыск в спортклубе Петра Порошенко
Обыск в спортклубе Петра Порошенко
facebook.com

Утром, 20 декабря, неизвестные люди в масках, которые представились сотрудниками СБУ, пришли в здание спортклуба “5 элемент“. Об этом написал известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский у себя в Facebook

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“Налет СБУ (так они представились) на фитнес 5 элемент. Да, это бизнес Порошенко. Да, я не люблю П. сильно, и вы это знаете. Но - проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку, ну ладно, х... с ним. Но точно также пришли в наш офис в 15-м году. Помнится, наш Рома охранник двоих отп@здил“, - написал бизнесмен.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, Порошенко встретился с генералом Марченко

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Теги: Порошенко, Обыски, СБУ
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Комментариев (1)
П    20.12.2019, 11:14
Оценка:  +1
П
.Гарик, че в Израиле не седится?
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