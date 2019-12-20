В спортклуб Петра Порошенко ворвались люди в масках с обыском

В спортклубе "5 элемент", принадлежащий Петру Порошенко, ворвались люди в масках с обыском.

Утром, 20 декабря, неизвестные люди в масках, которые представились сотрудниками СБУ, пришли в здание спортклуба “5 элемент“. Об этом написал известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский у себя в Facebook.

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“Налет СБУ (так они представились) на фитнес 5 элемент. Да, это бизнес Порошенко. Да, я не люблю П. сильно, и вы это знаете. Но - проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку, ну ладно, х... с ним. Но точно также пришли в наш офис в 15-м году. Помнится, наш Рома охранник двоих отп@здил“, - написал бизнесмен.

Скриншот facebook.com

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