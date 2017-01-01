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Странная смерть школьника: Жители Прилук вновь митингуют под участком полиции

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Скандал вокруг дела о загадочной гибели подростка в Прилуках не утихает.
Сначала убийство пытались выдать за гибель под поездом
Сначала убийство пытались выдать за гибель под поездом
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В полиции заявляют, что экспертизы в деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области до сих пор продолжаются. Правоохранители рассматривают и версию умышленного убийства.

19 ноября в Прилуках под участком полиции вновь собрались сотни людей, говорится в сюжете ТСН.

Митингующие требовали обнародовать конкретные результаты экспертиз, проведенных в расследовании гибели парня.

 

Как сообщалось 29 ноября, под ногтями 14-летнего Дениса Чаленко, загадочно погибшего 29 октября в Прилуках Черниговской области, нашли эпителий чужой кожи. Это побудило переквалифицировать дело, по которому ведется расследование.

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Теги: Черниговская область, подросток, мальчик, убийство
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