Странная смерть школьника: Жители Прилук вновь митингуют под участком полиции
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В полиции заявляют, что экспертизы в деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области до сих пор продолжаются. Правоохранители рассматривают и версию умышленного убийства.
19 ноября в Прилуках под участком полиции вновь собрались сотни людей, говорится в сюжете ТСН.
Митингующие требовали обнародовать конкретные результаты экспертиз, проведенных в расследовании гибели парня.
Как сообщалось 29 ноября, под ногтями 14-летнего Дениса Чаленко, загадочно погибшего 29 октября в Прилуках Черниговской области, нашли эпителий чужой кожи. Это побудило переквалифицировать дело, по которому ведется расследование.
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