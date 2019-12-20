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В РФ пятерых крымских татар осудили за терроризм на 68 лет

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Суд в РФ вынес свой приговор.
Осужденные крымские татары
Осужденные крымские татары
krymr.com

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ признал виновными пятерых крымских татар в якобы терроризме и экстремизме. Их приговорили к лишению свободы суммарно на 68 лет.

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Об этом сообщила своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

Сообщается, что по обвинению в сфабрикованном "деле Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев получил 17 лет лишения свободы, Рустам Исмаилов - 14 лет, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов по 12 лет лишения свободы соответственно.

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24 декабря в 09:30 в Верховном суде РФ пройдет судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на этот приговор.

Напомним, на российском ТВ показали украинских пленных в Донецке. В телесюжете показали солдат, которых оккупанты якобы собираются передать Украине при запланированном обмене.

 

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Теги: крымские татары, РФ, суд, терроризм
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Комментариев (2)
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VVTF2wtf_uebok    20.12.2019, 11:46
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Это вам не Кукуев где можно п и д а р в е галицайской, убивать и поджигать милицию, ходить с факелами и заниматься всякой к у й н ё й.
CasperW    20.12.2019, 11:55
Оценка:  0
CasperW
привет, ты случайно не клон Антибеса? У него сотня аккаунтов, подозреваю, что ты тоже (см. новость "СБУ пресекла деятельность "ботофермы" ФСБ", где он проголосовал за свой коммент больше 100 раз). Или ты все же коллега по фабрике?
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