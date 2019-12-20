В РФ пятерых крымских татар осудили за терроризм на 68 лет

Суд в РФ вынес свой приговор.

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ признал виновными пятерых крымских татар в якобы терроризме и экстремизме. Их приговорили к лишению свободы суммарно на 68 лет.

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Об этом сообщила своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

Сообщается, что по обвинению в сфабрикованном "деле Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев получил 17 лет лишения свободы, Рустам Исмаилов - 14 лет, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов по 12 лет лишения свободы соответственно.

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24 декабря в 09:30 в Верховном суде РФ пройдет судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на этот приговор.

Напомним, на российском ТВ показали украинских пленных в Донецке. В телесюжете показали солдат, которых оккупанты якобы собираются передать Украине при запланированном обмене.

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