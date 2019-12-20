Сдают экзамены: Под Марьинку прибыли курсанты снайперской школы из РФ

Расстреливая, как на полигоне, украинских солдат и мирных жителей, российские снайперы оттачивают навыки.

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Отряд российских снайперов пополнил ряды вооруженных формирований РФ в районе Марьинки на Донбассе. Выпускники снайперской школы сдают экзамены, расстреливая украинских солдат и мирных жителей, сообщает пресс-центр ООС.

По информации Штаба, в последние дни участок фронта возле Марьинки стал неспокойным. Оккупационные вооруженные формирования ведут огонь по позициям украинских военнослужащих из гранатометов и стрелкового оружия.

Донимают и российские снайперы. Почти ежедневно армейцы наблюдают одиночные прицельные выстрелы со стороны врага, - сказано в сообщении.

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18 декабря на одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов полностью разрушены, во время вражеского обстрела пуля снайпера ранила мирного жителя.

Военнослужащими дислоцированной на этом участке бригады была оперативно организована эвакуация пострадавшего из сектора обстрела. Военные медики пытались спасти мужчину, но через несколько минут он скончался возле собственного двора.

По словам соседки погибшего, мужчину звали Михаил, ему было 57 лет. Он как всегда сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе.

Я увидела тело Михаила на дороге, когда просто вышла на улицу. Думаю, что Михаил в поисках помощи прошел где-то метров десять после ранения, там остался один его тапок. Выстрелов не слышала, но сразу позвала на помощь соседа деда Николая. Вызвали скорую помощь, но военные медики прибыли на место раньше, - рассказала женщина.

Также в районе Марьинки на днях от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ Василий Лисицын.

Сначала враг начал бить из ручного противотанкового гранатомета. Таким образом оккупанты выманивали армейцев на огонь снайперов. К сожалению, одна из вражеских пуль калибром 7,62 мм попала Василию в голову. Он погиб сразу, на боевом посту, - рассказала офицер военной части по имени Алина.

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По ее словам, этими случаями факты беспринципных и безнравственных действий российских снайперов не ограничиваются. 25 ноября, в полдень в Марьинке, в результате обстрела была ранена местная жительница.

Женщина передвигалась по городу со своим полуторагодовалым ребенком. Враг осуществил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и прошла насквозь, вызвав перелом плечевой кости руки. На место происшествия сразу прибыли военные медики, оказали пострадавшей первичную помощь и доставили ее в Кураховскую городскую больницу, - сообщила Алина.

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Как сообщает пресс-служба Штаба ООС, по данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов возле Марьинки не случайна. Недавно в Донецкую область из России заехали выпускники снайперской школы. И сейчас они здесь оттачивают стрелковые навыки и сдают свои экзамены.

У врага только одна цель - нанести как можно больше потерь Украине. И для них не имеет значения, какая перед ними цель, будь то военный или гражданский. Этот участок фронта вражеские снайперы используют только как полигон, - отметил военнослужащий с позывным “Койот“.

Напомним, при обстреле Марьинки 18 декабря боевики убили мирного жителя. Обстрел велся из стрелкового оружия.

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