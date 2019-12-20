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Антоненко подал иск против Зеленского, Авакова и Рябошапки

Комментариев: 3
Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета подал иск против президента и руководителей силовых ведомств.
Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Андрей Антоненко / Facebook

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко подал иск в суд против президента Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом на своей страницев Facebook написал адвокат Святослав Жерновников. 

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В заявлении отмечается, что во время брифинга, руководство МВД проигнорировало норму о принципе презумпции невиновности и принцип чести и достоинства гражданина и человека.

“В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подан иск к должностным лицам, которые опозорили его репутацию“, - написал Жерновников.

Напомним, подозреваемому в убийстве Шеремета Антоненко не дают встречаться с женой.

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Теги: Антоненко, Шеремет, Зеленский, Аваков, Рябошапка
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Комментариев (3)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 13:11
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Чего же вы кацапы всех по себе меряете? Ну нет у вас чести, так это не означает что ни у кого нет!
alex-zol    20.12.2019, 12:47
Оценка:  -2
alex-zol
какая у тебя честь, хуепутало рагулячее. скотина и ссыкун, как и все поцреоты-арЫйцы!!!!
Антибес    20.12.2019, 12:24
Оценка:  -1
Антибес
Клоун-убийца, а на Путина почему иск не подал?)))))
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