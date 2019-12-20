Антоненко подал иск против Зеленского, Авакова и Рябошапки
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко подал иск в суд против президента Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом на своей страницев Facebook написал адвокат Святослав Жерновников.
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В заявлении отмечается, что во время брифинга, руководство МВД проигнорировало норму о принципе презумпции невиновности и принцип чести и достоинства гражданина и человека.
“В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подан иск к должностным лицам, которые опозорили его репутацию“, - написал Жерновников.
Напомним, подозреваемому в убийстве Шеремета Антоненко не дают встречаться с женой.
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