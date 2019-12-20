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“Нас будет много!”: активистка сожгла авто на евробляхах и пригрозила Зеленскому

Комментариев: 19
Девушка просит Зеленского установить справедливую растаможку.
Активистка сожгла авто
Активистка сожгла авто
скриншот

Участница общественной организации "Авто Евро Сила" в знак протеста против отсрочки принятия законопроекта об урегулировании вопросов об автомобилях на еврономерах сожгла свою машину.

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Кроме того, девушка на фоне сожженного автомобиля записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и опубликовала видео на своей странице в Facebook.

Активиста обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть и принять законопроекты 2342 и 2345, которые должны урегулировать вопрос евроблях и много других тонкостей, которые касаются растаможки машин.

Президент Украины, мы привезли эти тачки, чтобы на них ездить, вы вынудили нас вот так делать с ними! Я, как мать двоих детей, не могу их возить в школу, в садик с 31 декабря. Вы не дали нам доступную растаможку, которую обещали. Где наш законопроект на растаможку? - спросила активистка.

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Она заявила, что, если власти их не услышать - жечь автомобили будут по всей Украине, ведь растаможка украинцам не по карману.

Вот так сделает вся Украина. Вам это надо? Тачек в Украине таких очень много. Пожалуйста, примите меры, чтобы дальше этого не продолжалось. Пойдите нам навстречу, услышьте нас. Мы же не много просим! Это не единый случай. Нас будет много! - добавила девушка.

Напомним, Зеленский предложил отсрочку для "евроблях". Команда президента хочет отсрочить штрафные санкции за нерастаможенные автомобили на еврономерах до конца года.

 

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Теги: активистка, Зеленский, видеообращение, евробляхи
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Комментариев (19)
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КимЧенПых    20.12.2019, 13:00
Оценка:  -3
КимЧенПых
пойдёт вагоном за марусей
LifeStriker    20.12.2019, 12:53
Оценка:  +1
LifeStriker
Всерано старый хлам в Украине с дорог не пропадет, только это будут не нормальные современные машины с точки зрения безопасности а русский хлам типа жигулей москвичей и насквозь прогнивших иномарок. Непонимаю людей которые против авто из европы. Что руссо-нацо-фашистские Жигули лучше?
LifeStriker    20.12.2019, 12:54
Оценка:  +1
LifeStriker
тем более русские запчасти к жигулям продают сотнями тонн каждый день, чего кормить оккупанта ?
LifeStriker    20.12.2019, 12:55
Оценка:  +1
LifeStriker
тем более русские запчасти к жигулям продают сотнями тонн каждый день, чего кормить оккупанта ?
Хулиганка*    20.12.2019, 12:42
Оценка:  +1
Хулиганка*
Сделайте это все!!!!
Если честно, нам - по фиг
СтальнаяКрыса    20.12.2019, 12:39
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Жгите, сейчас много фирм по приёму металолома, сдать останки от автомобилей помогут бомжи и алкаши.
alex-zol    20.12.2019, 12:35
Оценка:  +4
alex-zol
шмара!
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:34
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
С удивлением узнал, что после второй мировой в Европе массово начали выпускать мотоколяски. Это был транспорт, который могли позволить себе многие. Дешевый, экономичный, занимающий мало места на парковке. В Японии выпускали машины категории кейкар. А в "победившем" СССРе ничего подобного не было.
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:36
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Мотоколяски были предназначены только для инвалидов. В Украине есть 2 автозавода, выпускавшие микролитражки своей конструкции - ЗАЗ и ЛуАЗ. Почему не разработают и не наладят выпуск своего народного авто? Это и рабочие места и поступления в бюджет.
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:31
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
А за кого она голосовала?
trewqas    20.12.2019, 12:24
Оценка:  +10
trewqas
Будем верить что примеру этой долбoёбки последуют и другие. Ваше металическое гавно так уж и быть уберём . Мне лично поxyй как её дети в школу добираться будут. Надо в школу через двор от места жительства записывать, и не надо возить.
Антибес    20.12.2019, 12:21
Оценка:  +5
Антибес
Чем ездить на металлоломе лучше ходить пешком.В ЕС рвёмся? ПОПРОБУЙТЕ ВВЕСТИ В ЕС ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ АВТОМОБИЛЬ И ПОСТАВИТЬ НА УЧЁТ ЕГО ТАМ.)))))
jeksoncool    20.12.2019, 12:21
Оценка:  +8
jeksoncool
Машин много и за рулем много неадекватов! Пора жестко сократить количество машин и забрать права у 60% автомобилистов. Машины везде, вчера вышел гулять, пока вдоль домов прошел проехало машин 50, меня 2 раза обдали угарным газом, чуть не подох от удушения!
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