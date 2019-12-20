“Нас будет много!”: активистка сожгла авто на евробляхах и пригрозила Зеленскому

Девушка просит Зеленского установить справедливую растаможку.

Участница общественной организации "Авто Евро Сила" в знак протеста против отсрочки принятия законопроекта об урегулировании вопросов об автомобилях на еврономерах сожгла свою машину.

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Кроме того, девушка на фоне сожженного автомобиля записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и опубликовала видео на своей странице в Facebook.

Активиста обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть и принять законопроекты 2342 и 2345, которые должны урегулировать вопрос евроблях и много других тонкостей, которые касаются растаможки машин.

Президент Украины, мы привезли эти тачки, чтобы на них ездить, вы вынудили нас вот так делать с ними! Я, как мать двоих детей, не могу их возить в школу, в садик с 31 декабря. Вы не дали нам доступную растаможку, которую обещали. Где наш законопроект на растаможку? - спросила активистка.

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Она заявила, что, если власти их не услышать - жечь автомобили будут по всей Украине, ведь растаможка украинцам не по карману.

Вот так сделает вся Украина. Вам это надо? Тачек в Украине таких очень много. Пожалуйста, примите меры, чтобы дальше этого не продолжалось. Пойдите нам навстречу, услышьте нас. Мы же не много просим! Это не единый случай. Нас будет много! - добавила девушка.

Напомним, Зеленский предложил отсрочку для "евроблях". Команда президента хочет отсрочить штрафные санкции за нерастаможенные автомобили на еврономерах до конца года.

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