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В МИД отреагировали на заявление Путина об "исконно русских территориях"

Комментариев: 16
МИД Украины отреагировал на слова Путина о якобы "исконно русских территориях".
Заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар
Заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар
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МИД Украины осудил попытки России посягать на территориальную целостность Украины. Об этом сказал замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар во время “Часа вопросов к правительству“. 

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С вопросом к замминитстру МИД обратилась депутатской фракции “Европейская солидарность“ Ирина Геращенко.

Нас, как “Европейскую солидарность“ чрезвычайно удивляет тот факт, что и до сих пор нет официальной реакции на это МИД, - заявила Геращенко.

Отвечая на вопрос Геращенко замминистра Министерства иностранных дел заявил:

Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас, более того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях, - прокомментировал Василий Боднар.

Напомним, Путин назвал часть Украины исконно русскими землями

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Теги: Украина, МИД
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Комментариев (16)
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ВыВсеВрети    20.12.2019, 12:35
Оценка:  0
ВыВсеВрети
академик РЫБАКОВ (это российский ученый), он много писал и доказал исторических фейков на росии!.))
Куливовская битва это сказка, как и битва на онежском озере между Александром Невским и не известно с кем!.)), РЫБАКОВ много десятилетий занимался этими вопросами...и не нашел не одного доказательств
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:39
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Что им какой-то академик?! У них есть Солнцеликий!
ВыВсеВрети    20.12.2019, 12:41
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
и да, вся история помойки выдумки, или ворованная как и все!!!...
примеров просто тьма!...доказано Гастелло упал в трех км. от железной дороги!!!..его самолет с его телом нашли!...
немного поправели и вот он советский подвиг!...гы-гы-гы
и так далее....)))))))
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:47
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Гастелло - то такое. Интересна история с Новгородом. Историки опираются на список летописи, где сказано, что в 862 году новгородцы послали в Русь просить князя. После этого Новгород упоминается в летописях в 947 году, когда Ольга определяет кто и сколько должен платить Киеву, и в 970, когда
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
новгордцы идут в Киев просить князя. Если Новгород - столица Руси, то он должен упоминаться чаще. Но - нет. Если Новгород - столица, почему просят князя в каком-то "захолустном" Киеве? Но ведь просят. Археологи датируют основание Новгорола концом 10 века. А для оправдания 862 года историки придумали
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:52
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
что новгородцы раньше жили в Старой Ладоге и это была столица Руси. Но археологи говорят, что в то время Ладога была селом на 10 дворов. Да. Кстати о "списках". Это не точная копия оригинала. Это вольная интерпретация переписчика. Так что призвание "варягов" в 862 году вполне могло быть в 970-м.
Антибес    20.12.2019, 12:29
Оценка:  -4
Антибес
Путин, в отличии от наших клоунов, никогда не говорит просто так.Когда он говорит, клоуны молчат, раскрыв свои пасти.Когда же он говорить заканчивает, клоуны начинают кувыркаться и гундосить.)))))
Lyonya-Space    20.12.2019, 12:32
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Ты перепутало!
Ваши (твои) клоуны - в кремле, а путин их возглавляет!
Антибес    20.12.2019, 12:53
Оценка:  -5
Антибес
Потешно-голословное, неважно что ты считаешь, знаешь, думаешь... Важно лишь то что ты сможешь доказать.Вот и попробуй доказать что я живу в России,а не в Украине.А я посмеюсь с этих"доказательств" !)))))
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:39
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Когда он говорит, клоуны молчат"

Потому что перебивать - это не культурно. А когда он врать закончил - ему и говорят: врать переставай.
nelci    20.12.2019, 12:21
Оценка:  -4
nelci
Странно, что порохоботкам все время хочется , что бы их завоевали?
А про славные дела графа Таврического или Потемкина даже песни и легенды слагали.
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:20
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А почему не реагируют на бред про Потоцкого?
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:10
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Москва Киеву не принадлежала. По данным российских археологов на территории Москвы отслеживаются поселения до 7 века нашей эры. Потом наступает "археологическая пустота" до конца 10 века. Т.е. 300 лет люди там не жили. Основание Москвы Долгоруким - это фейк. И он основан только на одной фразе из
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
письма Долгорукого: "приезжай, брате, ко мне в москов". Далее никакая Москва в летописях не упоминается до конца 13 века. Всеволод большое гнездо в своем завещании при распределении городов между детьми Москву не упоминает. Появляется Москва только в третьем перечне городов, которые Орда
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
обложила данью. А это - конец 13 века. По данным тех же российских археологов Москва начинается с Кремля и датируют они это 14 веком. Строил кремль ордынский хан. Жили на этой территории фино-угорские племена.
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Заговорили о Московии как о Руси только после того, как перетащили к себе метрополита киевского. Но один метрополит не сделает Московию Русью. Московия платила дань татарам до 1700 года. Так что Киеву Москва не подчинялась. Бахчисараю - подчинялась. Киеву - нет.
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