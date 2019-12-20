В МИД отреагировали на заявление Путина об "исконно русских территориях"

МИД Украины отреагировал на слова Путина о якобы "исконно русских территориях".

МИД Украины осудил попытки России посягать на территориальную целостность Украины. Об этом сказал замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар во время “Часа вопросов к правительству“.

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С вопросом к замминитстру МИД обратилась депутатской фракции “Европейская солидарность“ Ирина Геращенко.

Нас, как “Европейскую солидарность“ чрезвычайно удивляет тот факт, что и до сих пор нет официальной реакции на это МИД, - заявила Геращенко.

Отвечая на вопрос Геращенко замминистра Министерства иностранных дел заявил:

Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас, более того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях, - прокомментировал Василий Боднар.

Напомним, Путин назвал часть Украины исконно русскими землями

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