В МИД отреагировали на заявление Путина об "исконно русских территориях"
МИД Украины осудил попытки России посягать на территориальную целостность Украины. Об этом сказал замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар во время “Часа вопросов к правительству“.
Читай также: “Донбасс порожняк не гонит“: Путин высказался о жителях оккупированных территорий
С вопросом к замминитстру МИД обратилась депутатской фракции “Европейская солидарность“ Ирина Геращенко.
Нас, как “Европейскую солидарность“ чрезвычайно удивляет тот факт, что и до сих пор нет официальной реакции на это МИД, - заявила Геращенко.
Отвечая на вопрос Геращенко замминистра Министерства иностранных дел заявил:
Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас, более того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях, - прокомментировал Василий Боднар.
Напомним, Путин назвал часть Украины исконно русскими землями
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Куливовская битва это сказка, как и битва на онежском озере между Александром Невским и не известно с кем!.)), РЫБАКОВ много десятилетий занимался этими вопросами...и не нашел не одного доказательств
примеров просто тьма!...доказано Гастелло упал в трех км. от железной дороги!!!..его самолет с его телом нашли!...
немного поправели и вот он советский подвиг!...гы-гы-гы
и так далее....)))))))
Ваши (твои) клоуны - в кремле, а путин их возглавляет!
Потому что перебивать - это не культурно. А когда он врать закончил - ему и говорят: врать переставай.
А про славные дела графа Таврического или Потемкина даже песни и легенды слагали.