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В Одессе дети устроили массовую драку на матче по хоккею

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В сети попало видео массового побоища.
Дети подрались на хоккейном матче
Дети подрались на хоккейном матче
скриншот

В Одессе детский хоккейный матч между командами "Морские волки" (Одесса) и "Кривбасс" (Кривой Рог), в которых играют мальчики 2008 года рождения, закончился массовой дракой.

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В матче, который состоялся вчера в Одессе, хозяева льда проиграли гостям из Кривого Рога со счетом 5:10. После этого дети устроили драку, в которую вмешался тренер криворожской команды Сергей Брага. 

Видео инцидента разместил в Facebook очевидец Сергей Суворов.

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К слову, тренер не начал останавливать драку, а возглавил ее на стороне своих подопечных. Тренер избил несколько хоккеистов "Морских волков". Больше всех пострадал юный голкипер одесситов Илья Бобров. На видео хорошо видно, как мужчина бросает 11-летнего хоккеиста на лед. После инцидента спортсмен прошел томографию, у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение.

Одесский клуб направил жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу, но никакой реакции в настоящий момент на нее не последовало.

Кроме того, представители одесской команды написали заявление в полицию.

Напомним, десяток поляков избили 9 украинских школьников. У одного из гимназистов сломан нос, остальные получили травмы разной степени тяжести.

 

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Теги: массовая драка, хоккей, дети
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