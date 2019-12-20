При этом мужчину уведомили о том, что ему запрещен въезд в РФ и оккупированный Крым до 2054 года.

ФСБ не пустила в Крым украинца, ехавшего на похороны отца depositphotos.com

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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации не пропустили на территорию оккупированного Крыма гражданина Украины, который ехал на похороны отца. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на документ.

Отмечается, что на границе украинцу вручили документ, уведомляющий о запрете ему до 2054 года въезжать на территорию РФ, частью которой оккупанты считают и украинский Крым.

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Правозащитники отмечают, что такой запрет нарушает ст. 2 протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - “Свобода передвижения“, а также ст. 8 самой Конвенции - “Право на уважение частной и семейной жизни“.

Уведомление, которое вручили украинцу facebook.com/crimeahrg/

Напомним, в РФ пятерых крымских татар осудили за терроризм. Совокупный срок заключения для них составил 68 лет.

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