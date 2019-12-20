Не обязательно строить выше, чтобы получить более метров, - Вавриш

Главная задача при строительстве новых городских кварталов - сделать их комфортными для жителей и обеспечить всей необходимой инфраструктурой. Так как даже рост населения столицы не требует строительства многоэтажек. Об этом в интервью журналу «Час перших» заявил украинский девелопер и владелец компании SAGA Development Андрей Вавриш.

"Чтобы определить соотношение площади застройки к общей площади территории, используется показатель FAR. Например, Барселона - город с самым высоким FAR - 6. Это означает, что на 1 кв. м. городской территории приходится 6 кв. м застройки. При этом Барселона ограничена по высоте, плотно застроена, но комфортная. Соответственно, логика строить выше, чтобы иметь больше метров, является некорректной", - подчеркнул девелопер.

Он отметил, что периметральная застройка Барселоны - один из самых прогрессивных способов застройки в Западной Европе. По этому же принципу застроен и столичный Подол - это сложилось не благодаря генеральному плану, а исторически, потому что периметральная застройка является естественным путем развития города. Современный пример такой застройки - реновация промышленной зоны на полуострове Рыбальском в жилой район RYBALSKY. Это один из самых плотных объектов в Киеве, но эта плотность достигнута не выходя за пределы условных 10-ти этажей и с обеспечением баланса различных функций.

"Любой житель города пользуется тремя видами инфраструктуры: уникальной, эпизодической и постоянной. Уникальная - это дом культуры или Контрактовая площадь, ЗАГС, концертный зал. Такая инфраструктура при застройке Рыбальского не предусмотрена. Но среди коммерческой недвижимости, которая есть в квартале, уже работает картинная галерея", - рассказал девелопер.

Второй вид инфраструктуры, пояснил Андрей Вавриш, эпизодический, то есть тот, который нужен жителям время от времени. В него входят клиники, парикмахерские, стоматологии.

"Некоторые из них уже приобрели или арендуют недвижимость в RYBALSKY. Количество услуг будет увеличиваться быстрее, когда мы запустим объекты и в них поселятся жители. Постоянная инфраструктура - магазины, рестораны, школы и детский сад. Школу и садик мы предусмотрели в необходимом для комплекса объеме 130 мест для детей в саду и 280 - для учеников школы", - отметил девелопер.

Андрей Вавриш также добавил, что в общие инвестиции в строительство RYBALSKY к 2020 году составят 4,5 млрд грн.