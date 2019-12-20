"Не пил, не курил, жениться не хотел": отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне - СМИ РФ

Отец лубянского стрелка рассказал об отношениях с сыном.

Фатих Манюров – отец лубянского стрелка Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу возле здания ФСБ в Москве сказал, что шокирован информацией о действиях сына. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

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“Очень негативно воспринял. Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять вот честно“, - прокомментировал ситуацию Фатих Манюров.

Как рассказывает отец, его 39-летний сын не пил и не курил. Также он рассказал, что Евгений особо не поддерживал отношения с ним. Общались в основном только по праздникам.

Фатих Манюров также подтвердил, что Евгений увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта. Говоря о личной жизни сына, отец рассказал, что его сын недавно расстался с девушкой.

Внимание: Фото не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет

Ликвидированный лубянский стрелок Российские СМИ

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Также отец сообщил, что сын рассказывал ему о своей работе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По его словам, он заметил, как со временем у сына даже появился восточный акцент.

Внимание:Видео не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет

Ликвидация преступника на Лубянке 0:00 / 00:28

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