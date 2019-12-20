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"Не пил, не курил, жениться не хотел": отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне - СМИ РФ

Комментариев: 2
Отец лубянского стрелка рассказал об отношениях с сыном.
Евгений Манюров
Евгений Манюров
Российские СМИ

Фатих Манюров – отец лубянского стрелка Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу возле здания ФСБ в Москве сказал, что шокирован информацией о действиях сына. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ. 

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“Очень негативно воспринял. Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять вот честно“, - прокомментировал ситуацию Фатих Манюров.

Как рассказывает отец, его 39-летний сын не пил и не курил. Также он рассказал, что Евгений особо не поддерживал отношения с ним. Общались в основном только по праздникам.

Фатих Манюров также подтвердил, что Евгений увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта. Говоря о личной жизни сына, отец рассказал, что его сын недавно расстался с девушкой.

Внимание: Фото не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет

Ликвидированный лубянский стрелок
Ликвидированный лубянский стрелок
Российские СМИ

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Также отец сообщил, что сын рассказывал ему о своей работе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По его словам, он заметил, как со временем у сына даже появился восточный акцент.

Внимание:Видео не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет

Ликвидация преступника на Лубянке
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Напомним, Нападение на здание ФСБ в Москве: все, что известно о стрелке

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Теги: Москва, Стрельба, ФСБ
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    20.12.2019, 12:54
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Фатих Манюров - такой рюскэ.
VSHIVANKA    20.12.2019, 13:04
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ДА УЖ , АРА АВАКЯН КУДА ХОХЛИСТЕЕ....)))
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