Прокуроры сорвали апелляцию в деле убийства Павла Шеремета
Утром 20 декабря в Апелляционном суде Киева должны были состояться слушания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко подала апелляцию на изменение им меры пресечения.
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Судебные заседания были сорваны, так как на суд не явились представители прокуратуры. Кроме того, Антоненко не доставили в суд из СИЗО.
Рассмотрение апелляции по Антоненко перенесли на 23 декабря, по Кузьменко - на 24 декабря.
Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет судебный зал, пока не состоится заседание.
Напомним, Андрей Антоненко подал иск против Зеленского, Авакова и Рябошапки.
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