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Премьер сознался, почему Кабмин решил запретить лотереи именно сейчас

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Внезапный запрет лотерей стал неожиданностью, поэтому главе правительства пришлось объясниться перед депутатами.
Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему решил запретить лотереи
Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему решил запретить лотереи
Алексей Гончарук / Фейсбук

Читай также: Полиция и ГФС проведут проверки операторов гослотерей

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему Кабинет министров вчера неожиданно решил запретить лотереи. Мотивацию действий правительства премьер раскрыл, отвечая в Верховной Раде на вопрос депутата Максима Бужанского, пишет “Страна“.

Нардеп от пропрезидентской фракции “Слуга народа“ поинтересовался, почему Кабмин решил объявить лотереи вне закона именно сейчас – после провала законопроекта о легализации игорного бизнеса, а не ранее в течение трех с половиной месяцев своей работы.

В ответ глава правительства признался, что задание “поломать конструкцию“ министрам дал президент Владимир Зеленский после того, как не удалось принять закон, регулирующий эту сферу.

У нас запрещен игорный бизнес, но разрешены государственные лотереи. И под их видом они (игорные заведения – ред.) прикрываются. Мы думали, что будет разработан закон, который нормализует эту экосистему. Есть куча бумаг, решений суда, которыми эти товарищи, которые называют себя лотерейщиками, прикрываются. Но когда мы поняли, что решение затягивается, мы по заданию президента решили поломать их юридическую конструкцию, и поломали. Сегодня правительство запретило распространение старых лицензионных условий. Так будет делать до тех пор, пока нелегальные залы не исчезнут по всей стране, - объяснил Гончарук.

Прямая трансляция заседания Верховной Рады, на котором выступил премьер-министр Алексей Гончарук:

Напомним, Кабмин запретил игорный бизнес под видом “Государственных лотерей“. Также премьер-министр дал поручение полиции начать проверку всех операторов государственных лотерей на счет соблюдения закона о запрете игорного бизнеса.

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Теги: лотерея, Кабмин, премьер-министр, Гончарук, Зеленский
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Комментариев (2)
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Coюзник    20.12.2019, 12:53
Оценка:  +4
Coюзник
А зачем оправдоваться??? Запретили и точка ... теперь готовьтесь отражать атаку депутов-владельцев этих заведений в судах
Путин_xyйло    20.12.2019, 13:26
Оценка:  0
Путин_xyйло
Атаку аВАВКава пережить нужно суметь! Рюкзачки закончились! С лажевым "типа расследованием" убийства Шеремета идет со скрипом, хай подняли. Того и гляди с должности попрут! А "кушать" то ему хочется.
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