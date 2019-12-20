Убийство Шеремета: Суд перенес рассмотрение апелляции Кузьменко

Люди, пришедшие поддержать Кузьменко, заявили что будут блокировать выход из зала, чтобы конвоиры не вывели подозреваемую .

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Киевский апелляционный суд перенес на 24 декабря рассмотрение апелляции на арест без права внесения залога подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Такое решение суд принял в четверг, передают Українські Новини.

Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли, так как судьи не успели ознакомиться с материалами дела. Кроме того, на заседание не явились прокуроры.

В свою очередь Кузьменко и ее адвокат настаивали на перерыве на несколько часов для прибытия прокуроров и ознакомления судей с делом, а не на перенесении апелляции.

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания... Я имею право на это заседание", - заявила Кузьменко.

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В свою очередь адвокат Владислав Добош сообщил журналистам, что рассчитывает на продолжение заседания. Люди, которые пришли поддержать Кузьменко, заявили что будут блокировать выход из зала для того, чтобы конвоиры не вывели подозреваемую. Ее адвокат Добош заявил, что будет звонить генеральному прокурору Руслану Рябошапке в связи с данной ситуацией.

Как сообщалось 17 декабря, в полиции рассказали, как проходили экспертизы по делу убийства Павла Шеремета и заверили, что информация о возможных противоречиях результатов некоторых экспертиз не соответствуют действительности.

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