В Госдуме РФ заявили об “усилении неофициальных контактов” с депутатами ВР

Между тем, межпарламентский диалог пока отсутствует.

В Государственной Думе Российской Федерации заявили об “усилении неофициальных контактов” с депутатами Верховной Рады Украины.

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Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

Между тем, Слуцкий констатировал, что межпарламентского диалога на официальном уровне пока нет.

Что касается межпарламентских контактов - они сегодня официально, наверное, правильно будет сказать, отсутствуют. Есть наши достаточно конфиденциальные контакты, также, как и с членами палат Конгресса США, они потихоньку активизируются, в блоке Владимира Зеленского есть здравомыслящие люди, - сказал Слуцкий.

К слову, Слуцкий не исключил, что в будущем году "какие-то первые контакты пройдут и на официальном уровне", но говорить об этом преждевременно.

Мы со своей стороны к этому стремимся, - заверил депутат.

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При этом в Госдуме РФ решили заявить, что "блок Зеленского пока не созрел до того, чтобы активно призывать к контактам с Россией", однако лидеры двух стран общаются, что дает надежду на нормализацию, "в первую очередь, для юго-востока Украины".

Напомним, Венецианская комиссия вынесла решение по РФ в ПАСЕ. Венецианская комиссия решила, что аннексия, осуществленная Россией, необязательно должна лишать ее полномочий в ПАСЕ, но Совет Европы может вводить против нее санкции.

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