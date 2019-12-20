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Россия согласна выплатить Украине долг по газу в 3 млрд долларов – СМИ

Комментариев: 6
Российская сторона согласилась выплатить Украине газовый долг в размере 3 млрд. долларов.
Газ
Газ
EPA/UPG

Российская сторона предложила Украине выплатить около 3 млрд. долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебные разбирательства. Об этом сообщает агентство Reuters

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Министерство энергетики России и “Газпром“, а также Министерство энергетики Украины и “Нафтогаз“ пока не дали никаких комментариев.

В то же время российские СМИ сообщили, что выплата “Газпромом“ 3 млрд. долларов “Нафтогазу“ будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

Напомним, Сегодня в Минске продолжатся “газовые переговоры“

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Теги: Газ, Переговоры, Украина, Россия
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Комментариев (6)
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Krotol2    20.12.2019, 14:47
Оценка:  -3
Krotol2
Написали только что готова.А почему нет обьяснений как.Готова выплатить скидкой в 25 проц и контрактом на 5 лет
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:05
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Походу у газпрома есть опасения что на 3 млрд в пользу Нафтогаза все разбирательства не закончатся!
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:07
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Зато предполагают возможность составить новый договор по-заковыристей! Чтоб была возможность наипать!
fire_fly    20.12.2019, 14:00
Оценка:  -7
fire_fly
...АКЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ СП2 ПОПАВШИХ ПОД ПИНДОСОВСКИЕ САНКЦИИ ))
АКЦИЯМИ, окраинец, бумажками что под пиндосовскими санкциями ))
Пиндосия снимет санкции ))
А ТО!
Ведь с окраиной ВЕСЬМИР ))
Кто кого троллит? ))
РФ УА или РФ США или АУ США )))
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:04
Оценка:  +6
Путин_xyйло
У тебя слюни в глазах? Что ты пишешь?!
ВыВсеВрети    20.12.2019, 14:30
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
удмурточка-дураЖка ты наша!!!!...на помойке, дырочка не железная!...))))))
наверное те дни начались- это так заметно!...да, вшивая???...)))))))
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