Россия согласна выплатить Украине долг по газу в 3 млрд долларов – СМИ
Российская сторона согласилась выплатить Украине газовый долг в размере 3 млрд. долларов.
Российская сторона предложила Украине выплатить около 3 млрд. долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебные разбирательства. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Министерство энергетики России и “Газпром“, а также Министерство энергетики Украины и “Нафтогаз“ пока не дали никаких комментариев.
В то же время российские СМИ сообщили, что выплата “Газпромом“ 3 млрд. долларов “Нафтогазу“ будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.
Напомним, Сегодня в Минске продолжатся “газовые переговоры“
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АКЦИЯМИ, окраинец, бумажками что под пиндосовскими санкциями ))
Пиндосия снимет санкции ))
А ТО!
Ведь с окраиной ВЕСЬМИР ))
Кто кого троллит? ))
РФ УА или РФ США или АУ США )))
наверное те дни начались- это так заметно!...да, вшивая???...)))))))