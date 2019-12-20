Россия согласна выплатить Украине долг по газу в 3 млрд долларов – СМИ

Российская сторона согласилась выплатить Украине газовый долг в размере 3 млрд. долларов.

Российская сторона предложила Украине выплатить около 3 млрд. долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебные разбирательства. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Министерство энергетики России и “Газпром“, а также Министерство энергетики Украины и “Нафтогаз“ пока не дали никаких комментариев.

В то же время российские СМИ сообщили, что выплата “Газпромом“ 3 млрд. долларов “Нафтогазу“ будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

Напомним, Сегодня в Минске продолжатся “газовые переговоры“

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