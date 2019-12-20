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За ночь полиция "накрыла" 152 нелегальных игорных заведения по всей стране

Комментариев: 3
Администрация некоторых заведений пыталась препятствовать правоохранителям.
За ночь полиция "накрыла" 152 нелегальных игорных заведения по всей стране
© npu.gov.ua
Фото 1/7
  • Игрорный бизнес внезапно разоблачили в маскировании под гослотереи
  • Игрорный бизнес внезапно разоблачили в маскировании под гослотереи
  • Игрорный бизнес внезапно разоблачили в маскировании под гослотереи
  • Игрорный бизнес внезапно разоблачили в маскировании под гослотереи
  • Игрорный бизнес внезапно разоблачили в маскировании под гослотереи
  • Игрорный бизнес внезапно разоблачили в маскировании под гослотереи
  • Игрорный бизнес внезапно разоблачили в маскировании под гослотереи
За ночь полиция "накрыла" 152 нелегальных игорных заведения по всей стране
Игрорный бизнес внезапно разоблачили в маскировании под гослотереи
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В ночь с 19 на 20 декабря оперативники территориальных управлений стратегических расследований и следственных подразделений Национальной полиции провели масштабные отработки нелегальных игорных заведений по всей Украине. 

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Полицейские пресекли деятельность 152 заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей. При этом администрация некоторых заведений пыталась препятствовать правоохранителям, забаррикадировав все двери.

Как выяснилось, в больших городах работали казино и покерные клубы, а в небольших городах и поселках - в основном - залы с игровыми автоматами старого образца.

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Так, деятельность 8 подпольных казино прекращена в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье, а также 7 залов для игры в покер - в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кешовыми" фишками, которые имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость "входного билета" в казино и покерные залы могла составлять несколько тысяч долларов США.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий.

Позже премьер сознался, почему Кабмин решил запретить лотереи именно сейчас.

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Теги: игорный бизнес, лотереи, ГБР, Нацполиция
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Комментариев (3)
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timo1020    20.12.2019, 13:58
Оценка:  +3
timo1020
у меня в городе их только на одной улице 153 штуки
Света    20.12.2019, 13:58
Оценка:  +3
Света
А закрывают все, или только луценковские, а аваковские оставляют.
thebestdraw    20.12.2019, 13:49
Оценка:  +5
thebestdraw
отлично. сегодня будет ещё 152? или акция закончилась?
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