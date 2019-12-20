Обыски в спортклубе Порошенко: Портнов рассказал причину

Андрей Портнов рассказал, почему силовики наведались в спортклуб Порошенко.

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Известный юрист и экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов раскрыл подробности сегодняшнего визита силовиков в масках и следователей СБУ в спортивный клуб "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко.

Об этом Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале.

Друзья, не волнуйтесь по поводу событий возле Киевского спортклуба Порошенко "5 элемент". Это не по поводу спорта обыск. Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделки продажи "Кузни на Рыбальском”, - написал Портнов.

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Напоследок Портнов съязвил и пожелал Петру Алексеевичу доброго утра.

Напомним, в спортклуб Петра Порошенко ворвались люди в масках с обыском. В спортклубе "5 элемент", принадлежащий Петру Порошенко, ворвались люди в масках с обыском.

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