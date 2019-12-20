Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обыски в спортклубе Порошенко: Портнов рассказал причину

Комментариев: 10
Андрей Портнов рассказал, почему силовики наведались в спортклуб Порошенко.
Андрей Порнов
Андрей Порнов
t.me/PortnovUA

Читай также: На телеканале Думская TV идут обыски

Известный юрист и экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов раскрыл подробности сегодняшнего визита силовиков в масках и следователей СБУ в спортивный клуб "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко.

Об этом Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале.

Друзья, не волнуйтесь по поводу событий возле Киевского спортклуба Порошенко "5 элемент". Это не по поводу спорта обыск. Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделки продажи "Кузни на Рыбальском”, - написал Портнов.

Читай также: “Идем ленинским путем?”: В “ЕС” осудили обыски на канале “Думская”

Напоследок Портнов съязвил и пожелал Петру Алексеевичу доброго утра.

Напомним, в спортклуб Петра Порошенко ворвались люди в масках с обыском. В спортклубе "5 элемент", принадлежащий Петру Порошенко, ворвались люди в масках с обыском.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: обыски, Порошенко, спортклуб, Портнов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Makcим    20.12.2019, 14:27
Оценка:  -3
Makcим
Потянка пилите гири они золотые. ))))
Makcим    20.12.2019, 14:26
Оценка:  -1
Makcим
Ха-ха опять клевета, на портянку в панамском суде уже лежит дело о клевете на Пороха. Только в Украине может показуху устраивать зелебобикам. Посмотрим чем эти потуги закончатся.
LERMI_    20.12.2019, 14:30
Оценка:  +1
LERMI_
а чому в панамському?
Makcим    20.12.2019, 14:55
Оценка:  0
Makcим
Тому шо порнов там судився з Порохом та програв справу. Отаке.. есть разница ручной суд и портянки, и справедливый независимый.
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:12
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Портнов - "диреХтАр" СБУ? Откуда такая осведомленность?
LERMI_    20.12.2019, 14:05
Оценка:  +1
LERMI_
не цікава думка цього імбецил.а! Цікаво, чого цей гребінь ще не під шконкою?
DmitriyMakarov    20.12.2019, 14:17
Оценка:  -3
DmitriyMakarov
Во-первых, откуда вывод или информация что Портнов - имбецил? Во-вторых - по какой причине он должен сидеть, третье - почему он должен сидеть под шконкой? Вопросы риторические, не надеюсь, что порохососы-майдауны знают значение термина имбецил и обоснуют по каким соображениям они все это пишут
LERMI_    20.12.2019, 14:29
Оценка:  -1
LERMI_
1 - імбецил тому що підтримував режим януковича;
2 - дивись пункт 1 (якби повернувся до обрання клоуна президентом сів би моментально);
3 - під шконкою, бо туди в правильних хатах заганяють всіх сепарів та зрадників держави.
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 14:03
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Все логично. По поводу фиктивной сделки обыск в спортклубе проводить надо.
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:11
Оценка:  0
Путин_xyйло
Как правило без предъявления документов!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь