Путин и Медведчук придумали новую схему для нормандского формата

Урегулированию конфликта на Донбассе может способствовать участие в переговорах парламентариев четырех стран.

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Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи своего кума, лидера украинской партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в “нормандском формате“ по урегулированию ситуации на востоке Украины, пишет Интерфакс-Украина

В пятницу, 20 декабря, Медведчук выступил с идеей подключить парламенты стран “нормандского формата“ (Германии, Франции, России и Украины) к урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.

Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали, - сказал Путин.

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Российский лидер выразил уверенность в том, что реакция российских парламентариев будет только положительной.

Напомним, Кулеба заявил, что тема Крыма обсуждалась на “нормандском саммите”. Зеленский все-таки поднял тему аннексированного полуострова.

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