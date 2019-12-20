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Путин и Медведчук придумали новую схему для нормандского формата

Комментариев: 2
Урегулированию конфликта на Донбассе может способствовать участие в переговорах парламентариев четырех стран.
Путин и Медведчук придумали новую схему для нормандского формата
Путин и Медведчук придумали новую схему для нормандского формата
wikimedia.org

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Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи своего кума, лидера украинской партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в “нормандском формате“ по урегулированию ситуации на востоке Украины, пишет Интерфакс-Украина

В пятницу, 20 декабря, Медведчук выступил с идеей подключить парламенты стран “нормандского формата“ (Германии, Франции, России и Украины) к урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.

Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали, - сказал Путин.

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Российский лидер выразил уверенность в том, что реакция российских парламентариев будет только положительной.

Напомним, Кулеба заявил, что тема Крыма обсуждалась на “нормандском саммите”. Зеленский все-таки поднял тему аннексированного полуострова.

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Теги: Путин, Медведчук, нормандский формат, нормандская четверка, конфликт на Донбассе
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 14:02
Оценка:  +6
Путин_xyйло
Просто отEбаться от Украины для чПутина не вариант
WTF2wft    20.12.2019, 13:50
Оценка:  +7
WTF2wft
Любые вбросы от главы российских оккупантов не несут ничего хорошего для Украины - это только интересы вражеской страны, оккупировавшей Крым и Донбасс.
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