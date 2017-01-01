Под Житомиром перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие
В пятницу, 20 декабря, под Житомиром у пгт Ружин произошло ДТП с маршрутным микроавтобусом. Об этом сообщает полиция.
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"Предварительно, водитель микроавтобуса Мерседес не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога" - говорится в сообщении.
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"Травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров. Им оказана медицинская помощь" - подытожили в полиции.
Обязательно учитывайте время суток, состояние проезжей части и дорожного покрытия, не забывайте включать ближний свет и противотуманные фары - рассказали полицейские.
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