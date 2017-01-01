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Под Житомиром перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

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Водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением из-за плохих погодных условий.
В результате ДТП пострадали 4 человека
В результате ДТП пострадали 4 человека
Полиция

В пятницу, 20 декабря, под Житомиром у пгт Ружин произошло ДТП с маршрутным микроавтобусом. Об этом сообщает полиция. 

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"Предварительно, водитель микроавтобуса Мерседес не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога" - говорится в сообщении.

Полиция предостерегает водителей: даже аномально теплое начало зимы не отменяет проявлений низких температур на почве - инея и гололеда

В результате ДТП пострадали 4 человека
В результате ДТП пострадали 4 человека
Полиция

"Травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров. Им оказана медицинская помощь" - подытожили в полиции.

Обязательно учитывайте время суток, состояние проезжей части и дорожного покрытия, не забывайте включать ближний свет и противотуманные фары - рассказали полицейские. 

В результате ДТП пострадали 4 человека
В результате ДТП пострадали 4 человека
Полиция

Напомним, на Донбассе пенсионер попал сразу под две машины. В Мирнограде велосипедист погиб после двойного наезда.

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Теги: ДТП, Житомир, маршрутка, микроавтобус
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