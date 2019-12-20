"Несправедливо": Криклий рассказал о размере своей зарплаты

По словам министра, руководители крупных предприятий, например, Укрзализныци или Укрпочты зарабатывают больше.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о своей заработной плате. По его словам, ежемесячно он получает около 40 тысяч гривен. Об этом министр заявил в эфире Украинского радио.

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“Средняя заработная плата в месяц, если я не ошибаюсь, где-то 40 000 гривен. Я за то, чтобы заместителям давать большую заработную плату, коллегам, директорам департаментов, чтобы обезопасить их от любых дурных мыслей“ - отметил Криклий.

При этом министр подчеркнул, что многие руководители крупных предприятий в отрасли зарабатывают больше. По мнению Криклия, это несправедливо.

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“Когда приходят руководители крупных предприятий, таких как Укрзализныця, Укрпочта, наших портов, в у них зарплата в 10-20-30 раз больше, чем моя. Но уровень ответственности с моей стороны точно не меньше. Я считаю, что это несправедливо и этот вопрос надо поднимать не только в правительстве, но и среди депутатов“ - подытожил министр.

Коррупциогенные вещи, которые проявляются в обществе, наносят гораздо больше вреда и мы теряем значительно больше по сравнению с тем, если бы мы обеспечили нормальный уровень заработной платы депутатам и чиновникам высоких рангов - заявил он

Как сообщалось 12 декабря, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривен.

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