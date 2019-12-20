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"Несправедливо": Криклий рассказал о размере своей зарплаты

Комментариев: 3
По словам министра, руководители крупных предприятий, например, Укрзализныци или Укрпочты зарабатывают больше.
Глава Министерства инфраструктуры
Глава Министерства инфраструктуры
Министерство инфраструктуры / Facebook

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о своей заработной плате. По его словам, ежемесячно он получает около 40 тысяч гривен. Об этом министр заявил в эфире Украинского радио. 

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“Средняя заработная плата в месяц, если я не ошибаюсь, где-то 40 000 гривен. Я за то, чтобы заместителям давать большую заработную плату, коллегам, директорам департаментов, чтобы обезопасить их от любых дурных мыслей“ - отметил Криклий. 

При этом министр подчеркнул, что многие руководители крупных предприятий в отрасли зарабатывают больше. По мнению Криклия, это несправедливо.

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“Когда приходят руководители крупных предприятий, таких как Укрзализныця, Укрпочта, наших портов, в у них зарплата в 10-20-30 раз больше, чем моя. Но уровень ответственности с моей стороны точно не меньше. Я считаю, что это несправедливо и этот вопрос надо поднимать не только в правительстве, но и среди депутатов“ - подытожил министр. 

Коррупциогенные вещи, которые проявляются в обществе, наносят гораздо больше вреда и мы теряем значительно больше по сравнению с тем, если бы мы обеспечили нормальный уровень заработной платы депутатам и чиновникам высоких рангов - заявил он

Как сообщалось 12 декабря, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривен. 

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Теги: Владислав Криклий, зарплата
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Комментариев (4)
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mav*    20.12.2019, 14:51
Оценка:  0
mav*
Что же Вы все киваете на тех, кто больше получает и не интересуетесь, как простые люди выживают на копеечные зарплаты и пенсии? Тут несправедливости никто из Вас не замечает!
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:19
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Если ввести коэффициент полезности с онлайн голосованием и платить зарплату министрам в зависимости от него, то у интернет ботов доход гарантированно вырастет! Легче прикормить ботов чем работать!
ВосставшийИзБана    20.12.2019, 14:16
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Бла-бла-бла. Даже если платить лимон бвксов, все равно 10 лимонов соблазнительней. Надо не зарплату повышать, а ответственность. У нас чем выше пост, тем ответственности меньше. А вот если бы было наоборот - было бы правильно. Проворовался - за решетку с конфискацией без права обжалования.
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:20
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Они такой "закон" примут, чтоб их не трогали!
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