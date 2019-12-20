"Крышевали" правоохранители: СБУ отчиталось о закрытии десятков игровых заведений

Начато ряд уголовных производств по статьям о нелегальном игорном бизнесе .

Спецоперация была проведена по поручению президента Украины

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В ночьс 19 на 20 декабря СБУ заблокировала работу 43 нелегальных заведений игровых автоматов в шести регионах: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

Об этом сообщила пресс-лужба СБУ

“Оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под “крышей“ правоохранителей“, - говорится в сообщении.

Во время спецоперации изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

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СБУ начала ряд уголовных производств по статьям о нелегальном игорном бизнесе и злоупотреблении властью или служебным положением. Отмечается, что спецоперация была проведена по поручению президента Украины.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий.

Позже премьер сознался, почему Кабмин решил запретить лотереи именно сейчас.

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