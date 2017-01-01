В Одессе снова пожар: горело студенческое общежитие
Сегодня утром в здании студенческого общежития на улице Довженко в Одессе случился пожар.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
По данным спасателей, около 5 часов утра они получили сигнал о задымлении на четвертом этаже девятиэтажного студенческого общежития. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат на площади 1 кв. метр.
Работники ГСЧС провели проверку внутреннего противопожарного водоснабжения здания и путей эвакуации. На пожаре жительница комнаты отсутствовала. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.
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Предварительно установлено, что причиной пожара стал аварийный режим работы мобильного телефона, оставленного на длительное время без присмотра.
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