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В Одессе снова пожар: горело студенческое общежитие

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Пожар вспыхнул в одной из комнат.
В Одессе снова пожар
В Одессе снова пожар
od.dsns.gov.ua

Сегодня утром в здании студенческого общежития на улице Довженко в Одессе случился пожар.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

По данным спасателей, около 5 часов утра они получили сигнал о задымлении на четвертом этаже девятиэтажного студенческого общежития. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат на площади 1 кв. метр.

На месте работали спасатели
На месте работали спасатели
od.dsns.gov.ua

Причиной стал мобильный телефон
Причиной стал мобильный телефон
od.dsns.gov.ua

Работники ГСЧС провели проверку внутреннего противопожарного водоснабжения здания и путей эвакуации. На пожаре жительница комнаты отсутствовала. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Пожар оперативно ликвидировали
Пожар оперативно ликвидировали
od.dsns.gov.ua

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Предварительно установлено, что причиной пожара стал аварийный режим работы мобильного телефона, оставленного на длительное время без присмотра.

Напомним, в Днепре произошел взрыв в гаражном кооперативе. В городе Днепр на улице Тополиной, 27, в одном из гаражных кооперативов произошел взрыв.

 

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Теги: Одесса, пожар, ГСЧС
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